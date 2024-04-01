Что такое «Суперджет» и когда он станет полностью российским

«Суперджет» (Sukhoi Superjet 100) — российский гражданский самолёт нового поколения, первый отечественный в постсоветской истории. Был создан российской авиакомпанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии нескольких иностранных компаний. Вмещает чуть более 100 пассажиров и обладает дальностью полета от 3000 до 4500 километров в зависимости от модификации.

© РИА НОВОСТИ

История создания Sukhoi Superjet

В начале 2000-х годов между городами России летали советские самолёты, произведённые в 70-80-х годах прошлого века. Однако всё не вечно, и вопрос о замене старого гражданского авиапарка становился все острее. Чтобы поддержать производство современной конкурентной авиатехники в России запустили программу по развитию гражданской техники и авиации.

Российское авиационно-космическое агентство объявило конкурс на господдержку проекта по созданию самолёта, который должен был заменить советские лайнеры Ту-134 вместимостью 76–80 человек. На конкурс заявились три проекта: - Ту-414 (Ту-234). Это 50-местный самолёт, который КБ Туполева проектировало с 1990 года. - М-60-70. Лайнер разработал экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева. - Russian Regional Jet. Первый проект в гражданской авиации корпорации «Сухой», известной военной авиатехникой — истребителями, бомбардировщиками и так далее.

В конкурсе победил Russian Regional Jet, который позже стал называться Sukhoi Superjet. Самолёт был разработан в сотрудничестве с американской компанией Boeing и другими иностранными компаниями. Предполагалось, что технику с комплектующими от мировых фирм будет проще сертифицировать и потом продавать на экспорт.

© Leonid Faerberg/ Transport Photo Images/ Global Look Press

В 2006 году собрали первый Superjet и начались пять лет испытаний и тестирований, по итогам которых самолёт получил необходимые сертификаты и документы, включая бумагу от EASA — Европейского агентства по безопасности полетов. Она позволяет эксплуатировать ТС за рубежом.

К названию Superjet позднее прибавили цифру 100, что означает 100-местный самолёт. Именно такую вместимость разработчики суперджета посчитали наиболее оптимальной для регионального самолёта.

В 2007 году прошла презентация «Суперджета», а 19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре, где собирают самолёты, ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет.

Технические характеристики

Самолет «Сухой Суперджет 100» при создании оснастили двумя турбовентиляторными двигателями SaM 146. Созданием двигателей занималась компания PowerJet (совместное предприятие российского «Сатурна» и французской компании «Snecma»).

Крейсерская высота (на которой самолет начинает двигаться прямо) — 12 200 метров. Крейсерская скорость — 830 км/ч. Длина воздушного судна — 29,94 м, высота 10,28 м. Вес самолёта — 40 тонн. Максимальная посадка — 103 пассажирских кресла. Лётный экипаж — 2 человека. Дальность полёта — от 3000 до 4 320 км в зависимости от модификации.

Эксплуатация суперджета

С начала производства к августу 2023 года «Гражданские самолёты Сухого» выпустили 230 единиц SSJ-100. Однако в российских авиакомпаниях на линиях использовались только около 150 лайнеров.

Самый большой парк «Суперджетов» у авиакомпании «Россия». У неё больше всего SSJ-100 летают между Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. Самолеты SSJ-100 находятся в эксплуатации и у других авиакомпаний. Среди них «Аэрофлот», «Ямал», «Якутия», «Азимут». Red Wings ставит «Суперджеты» на рейсы в Израиль.

© SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Зарубежные авиакомпании пробовали закупить «Суперджеты». Это сделали мексиканская Interjet, а затем ирландская CityJet. Однако обе фирмы быстро отказались от новых российских самолётов. Они указывали, что из-за дефицита комплектующих машины долго простаивали и не окупали себя.

За что критикуют супержеты

Российские авиакомпании не раз жаловались, что у российских самолётов сбоит пилотажно-навигационное, бытовое и аварийно-спасательное оборудование, а запасных деталей взамен сломавшихся быстро не найти.

Из-за поломок «ИрАэро» даже подавала на производителя «Суперджетов» в суд с требованием компенсировать ей почти 2 млрд рублей убытков из-за простоев. Из девяти самолётов в строю были только пять.

Из-за этого компании не спешили закупать «Суперджеты». Так, в 2019 году «Гражданские самолеты Сухого» смогли продать только один самолёт, хотя план на год состоял из 16 единиц.

© Авилов Александр /Агентство «Москва»

© Авилов Александр /Агентство «Москва»

© Авилов Александр /Агентство «Москва»

© Авилов Александр /Агентство «Москва»

© Авилов Александр /Агентство «Москва»

Cерьёзный удар по имиджу самолёт получил после крупной авиакатастрофы в 2019 году в Шереметьево. Лайнер Sukhoi Superjet 100 5 мая выполнял рейс из Москвы в Мурманск. После попадания в самолёт молнии экипаж решил экстренно садиться в Шереметьево. Во время приземления Superjet ударился о землю, хвостовая часть загорелась. В катастрофе погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров.

За что хвалят суперджеты

Владимир Епифанов, командир командир воздушного судна авиакомпании «Россия» хвалит SSJ-100:

«Я больше 20 лет летаю на различных самолетах, в том числе иностранного производства, и мне намного комфортнее летать на "Суперджете". Я совсем недавно поймал себя на мысли, что мне больше нравится летать на SSJ-100, нежели на Boeing. Это не связано ни с политическими аспектами, ни с географией полётов. Этот самолёт сделан для пилота. Много обозначений и аббревиатур на английском языке, но при этом вся документация — на русском языке. Именно поэтому для выпускника летного училища, пришедшего в компанию на этот самолёт, освоение техники даётся весьма легко».

Для пассажиров тоже найдутся плюсы. Например: - расстояние между креслами позволяет комфортно разместиться; - легкодоступные и более вместительные полки для ручной клади; - высота салона 212 см, что позволяет даже самым высоким пассажирам свободно перемещаться по салону; - просторные туалеты. Один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Перспективы проекта

В условиях санкций российские авиакомпании не могут закупать самолёты за рубежом. Поэтому нужно подготовить замену. Власти предполагают, что основу парка гражданских лайнеров «Суперджеты» и МС-21 — самолёты большего класса, но пока не выпускающиеся серийно.

Поэтому из главных перспектив развития среднемагистрального лайнера заключается в полном импортозамещении: хотя самолёт и отечественный, но начинка у него всегда была по большей части импортная. Например:

- Авионика (комплекс электронных систем) —Thales (Франция).

- Система управления и жизнеобеспечения — Liebherr (Германия).

- Шасси — Messierdowty (Франция).

- Топливная система — Intertechnique (Zodiac) (Франция). - Гидравлика — Parker (США).

- Противопожарная система — Autronics (США).

- Колёса и тормоза — Goodrich (США). - Двери — Boeing (США).

В 2019 году компоненты «суперджетов» начали замещать на российские. Уже в 2023 году совершил полёт первый самолет, в котором заменили 40 систем и агрегатов. Из отечественного у него:

- авионика;

- шасси;

- вспомогательная силовая установка;

- комплексная система управления;

- системы электроснабжения, кондиционирования воздуха и прочее.

Первый опытный образец летает на франко-российских двигателях SaM 146, зато на второй обещают поставить полностью российские.

© Авилов Александр /Агентство «Москва»

Модель, оснащённая российским двигателем, будет называться Sukhoi Superjet New, а на её разработку выделили 120–130 млрд рублей. Около половины запланированного бюджета уйдёт на создание отечественного двигателя ПД-8.

Однако на испытаниях ПД-8 не подтвердил заявленные характеристики. Из-за этого сроки поставок импортозамещённого «Суперджета» сдвинулись с 2024 года на 2025–2026 годы.

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