Шенген — широкое понятие, под которым в России чаще всего подразумевают шенгенскую визу, дающую право путешествовать по Европе в границах Шенгенской зоны. В Шенгенскую зону входят 27 стран, заключивших специальное соглашение об отказе от пограничного контроля между собой.

Проще говоря, с шенгенской визой россиянин юридически может путешествовать по 27 европейским странам (а по факту можно посетить даже больше), а пограничный контроль пройти придётся только при въезде в Шенгенскую зону и выезде из неё. Получить её можно в консульстве или визовом центре.

Шенгенская виза в большинстве случаев даёт право на нахождение в зоне не более 90 дней в течение полугода. Отсчёт ведётся с момента первого пересечения границы Шенгенского пространства — об этом ставят штамп с датой в загранпаспорте. При выезде также ставится специальный штамп — так можно отследить сроки пребывания.

Шенгенское соглашение подписали в 1985 году вблизи деревни Шенген в Люксембурге. Это место дало название документу и пространству.

Основные принципы Шенгенского соглашения:

свобода передвижения лиц на территории Шенгенской зоны без проверки документов,

общие правила визовой политики,

сотрудничество в области безопасности и правопорядка,

пограничный контроль на внешних границах зоны.

Бюрократические процедуры при перемещениях граждан в странах Шенгенской зоны сведены до минимума. Поэтому людям проще путешествовать, а государствам — проще сотрудничать образовании, экономике, на рынке труда и в правоохранительной сфере.

Шенгенская зона совпадает с территорией Европейского союза только частично. Великобритания, Ирландия и Кипр, хоть и состоят в Евросоюзе, не входят в Шенгенскую зону. А входящие в пространство Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, наоборот, не состоят в ЕС.

Полный список стран Шенгенской зоны

В Шенгенскую зону входят: - Австрия, - Бельгия, - Венгрия, - Германия, - Греция, - Дания, - Исландия, - Испания, - Италия, - Латвия, - Литва, - Лихтенштейн, - Люксембург, - Мальта, - Нидерланды, - Норвегия, - Польша, - Португалия, - Словакия, - Словения, - Финляндия, - Франция, - Хорватия, - Чехия, - Швейцария, - Швеция, - Эстония.

Азорские острова, Мадейра и Канарские острова имеют статус специальных членов ЕС, входящих в Шенгенскую зону, но расположены они за пределами Европы. Юридически они считаются регионами стран — членов соглашения, Португалии и Испании.

Частично к Шенгенской зоне с 31 марта 2024 года присоединяются Болгария и Румыния. Пограничный контроль для любых воздушных или морских судов прекратят, а вот проверки на сухопутных границах сохранится.

© wikipedia.org/CrazyPhunk

Шенген даёт право на въезд в карликовые страны Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан, так как они окружены чужой территорией, не имеют своего пограничного контроля и даже аэропортов, и таким образом фактически являются частью других государств (Франции, Испании и Италии). Туда можно въехать по земле, их границы с соседями открыты. В Монако можно попасть ещё и по морю, но там работают французские пограничники.

Кипр планирует вступить в Шенгенскую зону, но точной даты для этого не называется. Въехать в страну можно по национальной визе или многократной шенгенской (мультивизе).

Мультивиза позволяет въезжать на территорию Шенгенского пространства неограниченное количество раз на протяжении всего срока действия.

Шенген не действует на заморских территориях Франции и Нидерландов, на норвежском Шпицбергене, датских Фарерских островах и Гренландии.

Некоторые страны открыли въезд для имеющих многократную шенгенскую визу иностранцев. Это, например, Албания, Сербия и Северный Кипр (до трех месяцев), Черногория, Босния и Герцеговина (до 30 дней), Косово и Северная Македония (до 15 суток).

Виды шенгенских виз

Транзитная виза (А) — выдаётся тем, кто совершает авиаперелёт транзитом через Шенгенскую зону. Пребывание разрешается только на транзитной территории зоны аэропорта страны-участницы, перемещаться внутри страны при этом нельзя. Кратковременная транзитная виза (В). Выдаётся тем, кто следует через территорию одного и более государств зоны на любом виде наземного транспорта. Срок действия — до 5 дней. Краткосрочная виза (С) выдаётся на срок от 30 до 90 дней, но действует при этом от года до пяти лет. То есть можно выезжать и въезжать в зону снова.

С 1 апреля Болгария и Румыния получили право на выдачу шенгенской краткосрочной визы. Для её получения гражданам России придётся сдавать биометрические данные. Пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведённые в Шенгенской зоне.

В 2023 году в Ассоциации туроператоров России (АТОР) называли Венгрию и Грецию странами с самой простой процедурой выдачи россиянам шенгенских виз.

Как получить шенген

Подавать документы на получение визы лучше в представительстве государства, посещение которого — основная цель поездки.

Если планируете путешествие по нескольким странам, то обращаться следует в представительство той страны, через границу которой планируете въехать в Шенгенскую зону.

После отмены упрощённого режима по выдаче виз россиянам приходится платить за шенген €80, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет — €40. Также нужна медстраховка — полис должен покрывать расходы на сумму не менее €30 000.

© Vladimir Baranov /Globallook Press

Срок рассмотрения российских заявок вырос до 45 дней, а ждать свободных дат для подачи документов тоже приходится до месяца.

Минимальный список документов для получения шенгенской визы для россиян:

заявление; загранпаспорт и копии его страниц; .

копии старых виз;

фотографии (две 3x4);

документы об оплате визового сбора;

медицинская страховка;

копия внутреннего паспорта;

копии билетов и/или брони мест в отелях — для подтверждения маршрута;

справка с места работы, подтверждающая должность, стаж и оклад;

выписка с банковского счёта, наличие банковского вклада или спонсорское письмо — для подтверждения финансовой состоятельности.

Количество средств, которые должны быть на счету, зависит от страны, в которую человек направляется. В среднем лучше рассчитывать на €100 на каждый день поездки, но где-то может хватить и €50. Если в стране забронировано жильё, то можно рассчитывать меньшую сумму.

Для детей также нужна копия свидетельства о рождении, согласие второго родителя или законного опекуна (если выезжает с одним из них), и копия шенгена сопровождающего взрослого.

История создания Шенгенского пространства

Свободное передвижение людей в Европе зафиксировали ещё в 1957 году Римским договором, который подписали Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Стороны договорились о ликвидации «всех преград на пути свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала».

© imago stock&people через www.imago-images.de/Imago Stock and People

Граждане этих стран могли свободно путешествовать из одной в другую, используя национальный паспорт. Но проверки документов на границах между большинством государств всё же проводили.

В 1985 году Франция, Германия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды решили отказаться от пограничного контроля на границах друг с другом. Соглашение предусматривало постепенный переход к свободному передвижению товаров, капиталов и граждан.

14 июня они подписали первый документ на судне посреди реки Мозель вблизи границ между Люксембургом, Германией и Францией. Ближайшим населённым пунктом к этому месту была люксембургская деревня Шенген.

Шенгенская зона образовалась только в 1990 году, когда была подписана Конвенция о порядке вступления в силу Шенгенского соглашения. А в полную силу соглашение заработало спустя ещё пять лет — тогда, в 1995-м, отменили пограничный контроль на внутренних границах и ввели общую визовую политику.

К Шенгенскому соглашению постепенно присоединялись:

Италия (1990), Испания (1991), Португалия (1991), Греция (1992), Австрия (1995), Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция (1996), Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония (2007), Швейцария (2008), Лихтенштейн (2011), Хорватия (2023).

После вступления в силу Амстердамского договора в 1999 году Шенгенское соглашение перестало действовать отдельно, а было интегрировано в законодательство Евросоюза.

Новые члены ЕС уже не подписывают Шенгенское соглашение: они обязуются исполнять его правила как часть законодательства ЕС, которое они должны принять целиком при вступлении.

Принципы Шенгенского соглашения

Упразднение границ внутри Шенгенской зоны привело к свободному передвижению людей — для многих стало нормальным смотаться в соседнюю страну на выходные или, например, за покупками.

Сотрудничество в области полицейского надзора привело к созданию Шенгенской информационной системы (SIS). Сотрудники силовых структур стран-участниц имеют возможность преследовать подозреваемых на территории любого государства, входящего в эту группу. Помимо биометрии и фото, SIS также хранит данные об отпечатках пальцев и разыскиваемом транспорте.

В банк данных SIS заносят сведения о депортированных иностранцах, разыскиваемых в ЕС лицах и тех, кому запрещён въезд на территорию Шенгенской зоны или нежелателен. Пребывание в этом списке может служить причиной отказа для выдачи шенгенской визы.

Помимо трансграничного сотрудничества полиции более тесно взаимодействуют и судебные системы стран — участниц соглашения.

Вопросы предоставления политического убежища каждая страна решает самостоятельно.

Проблемы Шенгенской зоны

Участники Шенгенского соглашения периодически поднимают вопрос об управлении миграционными потоками. Некоторых беспокоят, например, толпы беженцев из соседних и даже далёких стран (в частности, выросли потоки мигрантов из Украины после начала СВО, а в 2021 году на границе Белоруссии возник миграционный кризис из-за наплыва нелегалов из Ирака, Сирии и Афганистана).

Для борьбы с провоцированием миграционных потоков в ЕС в Еврокомиссии предлагали усилить охрану внешних границ Евросоюза и рассматривать заявки от беженцев на предоставление убежища прямо на границе, сократив при этом количество действующих контрольно-пропускных пунктов.

В контексте борьбы с терроризмом страны Шенгена иногда обсуждают идеи усиления границ. Обычно это происходит после очередного нападения исламистских группировок.

Во второй половине 2024 года одну из таких идей внедрят: поехать в Европу без биометрического паспорта не получится, так как Евросоюз готовится запустить новую систему въезда-выезда (EES). Некоторые страны уже тестируют систему и предполагают, что с её внедрением повсеместно время прохождения пограничного контроля при въезде в шенгенскую зону увеличится.

Ещё одной проблемой считают неравное положение стран, не входящих в Евросоюз, по сравнению с участниками Шенгенского соглашения, входящих в ЕС.

Дело в том, что все правовые акты касаемо Шенгенской зоны принимаются большинством голосов в законодательных органах Евросоюза. Консультации со странами, не входящими в ЕС, проводят, но они имеют мало возможностей для влияния на формирование и развитие шенгенских правил. Доступные им варианты действий часто сводятся к согласию с нововведениями или выходу из соглашения.

Мнения

Россияне часто называют политику шенгена унизительной, особенно требование о подтверждении определённого финансового положения для получения шенгенской визы.

Но, если опустить процедурные моменты, с шенгенской визой турист получает возможность посетить десятки государств. В других странах, не участвующих в Шенгенском соглашении, такой возможности не дают. Но при этом со вступлением новых стран в пространство для россиян часто усложняется процесс въезда туда.

В 2022 году зампред Совбеза Дмитрий Медведев публично призвал ЕС поскорее запретить выдачу шенгенских виз для россиян.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России.

Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции».

Факты о шенгене

Гражданам США, Канады, Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Чили, Мексики, Перу, Аргентины, Колумбии, Венесуэлы, Японии, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Украины, ОАЭ и ряда других стран можно пребывать в Шенгенской зоне без визы в течение 90 дней каждые полгода. В 2022 году Евросоюз отказался от упрощённого визового режима с Россией. В итоге снизилось количество выдаваемых разрешений на въезд, также резко сократился срок их действия. Россиянам иногда приходится даже платить ботам, отслеживающим слоты для записи на получение визы — то есть отдавать деньги только за то, чтобы встать в очередь. Великобритания с 2005 года формально участвует в предусмотренных Шенгенским законодательством положениях о полицейском и судебном сотрудничестве. Оно также распространяется на Гибралтар. Попытки схитрить с шенгеном могут плохо закончиться. В 2022 году россиянка обманула финских пограничников и осталась без визы. Она летела через Финляндию в Испанию, но соврала, что направляется в Турцию. Дело в том, что финны не пускали россиян через свою страну в Шенгенскую зону. Туда девушку пропустили, а на обратном пути потребовали доказательства отдыха в Турции. Обман тут же вскрылся, и визу аннулировали.