Страховая компания оплатит счет за лечение умершего пассажира «Аэрофлота»

В соцсетях обсуждают трагичный случай: сегодня умер Сергей Напалков, один из пассажиров рейса «Аэрофлота» SU 815 Бангкок – Красноярск, который был задержан 26 марта. Так как, по утверждению очевидцев, несколько часов людям пришлось провести в душном салоне, наблюдатели склонны винить авиакомпанию. Волну возмущения и упреков в адрес «Аэрофлота» вызвала также информация, что страховка Сергея якобы не сработала из-за того, что, поднявшись на борт, он покинул территорию Таиланда, поэтому перевозчик должен взять оплату многомиллионного счета от тайского госпиталя на себя (3,5 млн руб. за лечение плюс дополнительно за каждый день пребывания по 750 тыс. руб.).

Однако, как выяснил корреспондент TourDom.ru, страховая компания ВСК, где был застрахован Сергей, не отказывается от выплат. «Случай страховой, сейчас находится в работе, – сообщили в пресс-службе. – Расходы госпиталем еще не выставлены ни на страховщика, ни на супругу клиента. По получении счетов и полного комплекта документов из госпиталя будет принято решение по покрытию в рамках страховой суммы по договору, составляющей 50 тыс. долларов» (примерно 4,6 млн руб. – Редакция).

Явилась ли духота на борту непосредственной причиной последовавшей через трое суток смерти туриста? Ответа на этот вопрос пока нет, так как его должны дать специалисты после вскрытия. Жена Сергея Напалкова призналась, что у мужа были проблемы с сердцем. Тем не менее споры о том, виноват ли «Аэрофлот», продолжаются. Многим непонятно, почему перевозчик не сразу высадил пассажиров в терминал, ведь тогда людям не пришлось бы томиться в салоне и, возможно, таких тяжелых последствий удалось бы избежать. Сам «Аэрофлот» в своем вчерашнем комментарии это не проясняет.

Поэтому редакция обратилась к специалисту в области авиации. «Бывает, что пассажиров не выпускают из самолета в случае небольшой технической неисправности лайнера, – говорит главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. – Поломку можно быстро устранить, и наземная служба аэропорта сообщила экипажу, что сделают это, допустим, за полчаса. Командир воздушного судна принял решение ждать, не выпуская пассажиров».

Оперативно устранить неисправность, по всей видимости, не удалось, и взлет пришлось снова отложить. «Командир рассуждает так: высадка пассажиров в терминал и вторичная посадка займет какое-то время. Экипаж не хочет задерживаться с вылетом. Ведь если у пилотов закончится рабочее время, задержка рейса станет еще более серьезной», – пояснил эксперт.

Отметим, что «Аэрофлот» в своем комментарии тоже упоминает о технических причинах задержки. Что касается жалоб на невыносимые условия на борту, то, по утверждению пресс-службы «Аэрофлота», система кондиционирования работала «на всем протяжении технической проверки самолета», а информация об отсутствии кислорода не соответствует действительности. Данные о четырех госпитализированных пассажирах перевозчик не подтвердил – по его данным, в больницу увезли только одного – Сергея Напалкова. Еще двое пассажиров обратились в медпункт в аэропорту.

Официальную точку зрения разделяет и наш собеседник: «Пассажиры не жаловались на выключенное электричество в самолете, а значит, и система кондиционирования воздуха функционировала», – рассуждает Роман Гусаров. Если бы бортовая вспомогательная установка, которая это обеспечивает, вышла из строя, у экипажа была бы возможность запросить в аэропорту наземную. Она обеспечила бы самолет электричеством и «воздухом».

Согласно санитарным нормам температура воздуха в салоне должна поддерживаться на уровне 20–25 градусов. В момент когда самолет находился на стоянке, на улице держалось +30, какая температура была на борту, неизвестно, пассажиры могут судить только по своим субъективным ощущениям. «В любом случае к делу подключилась прокуратура, все обстоятельства инцидента расследуют», – отмечает Роман Гусаров.

Ранее мы сообщали, что по факту задержки рейса и смерти пассажира Следственный комитет завел уголовное дело. По предварительной информации СК РФ, в самолете отказала система подачи кислорода. Из-за неисправности борт не смог вылететь в Красноярск и задержался на сутки. Во время простоя, по словам пассажиров, в течение четырех часов в салон не подавался кислород, и люди почувствовали себя плохо.