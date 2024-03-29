Как избежать рейса в долговую яму: что надо знать о мошенниках в аэропорту

Российские аэропорты после первых новостей о появлении мошенников на их территории, скрывающихся под видом банковских сотрудников, пытаются обезопасить своих пассажиров от встреч с подобными дельцами. Таким путем, например, пошел аэропорт Казани, который в своих соцсетях разместил фотографии и подробное описание формы аккредитованных сотрудников банков, работающих в терминалах главного аэропорта Татарстана.

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Вдвойне полезным будет знание подробностей той схемы, при помощи которой мошенники могут попытаться завладеть деньгами туристов, пока они находятся в полете и не имеют возможности получать оповещения об операциях, происходящих на их счетах.

Итак, лжеменеджер банка ловит свою жертву перед вылетом и предлагает оформить кобрендинговую кредитную карту, но в процессе общения дает понять, что приложение, установленное на смартфоне пассажира, устарело и нужно скачать новое. А поскольку его из-за санкций нельзя скачать из официальных магазинов приложений, мошенник предложит скинуть ссылку на скачивание программы через мессенджер.

Если это не насторожит туриста, на самом деле на телефон установится фишинговая программа, которая считает логин и пароль клиента. Потом окажется, что попытка оформления ранее рекламируемой карты окажется неудачной, и лжеменеджер с жертвой разойдутся навсегда в разные стороны. А после того, как клиент улетит, начнут производиться манипуляции в личном кабинете. Могут выводиться личные деньги с имеющихся счетов, могут оформляться кредиты. О возникших проблемах потерпевший узнает уже через некоторое время после приземления. Говорят, дельцы чаще выбирают в качестве жертв тех, кому предстоит лететь дальними рейсами.

Ранее TourDom.ru писал, что на туристов в аэропорту мошенники могут обманом оформить кредит и воспользоваться им.