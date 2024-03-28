Египет – страна, манящая туристов своими золотистыми пляжами, лазурными водами Красного моря и богатым подводным миром. Купание и сноркелинг среди ярких кораллов и разноцветных рыбок – незабываемое удовольствие.

Однако стоит помнить, что Красное море - также дом для опасных морских хищников, таких как акулы. Хотя случаи нападения акул на людей крайне редки, важно знать несколько простых правил для максимальной безопасности.

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Избегайте ярких украшений и одежды с блестящими деталями. Блестящие предметы могут привлечь внимание акул, приняв их за чешую рыб. Не плавайте во время или после кровотечения. Запах крови может привлечь акул издалека. Если у вас идет кровотечение, воздержитесь от купания.

Подробнее об этом смотрите в видео блогера @alina_traveler_.