Малайзия: как добраться и сколько стоит отдых

Малайзия, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Россией, бьет рекорды по числу туристов из РФ. По итогам 2023-го страну посетили около 110 тыс. россиян – на 37% больше, чем до пандемии. В этом году Малайзия нацелилась принять 140 тыс. российских туристов. О том, как сейчас проще всего добраться до Малайзии, сколько стоит там отдых и чем страна отличается от соседей, – в материале «Профиля».

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В ожидании прямых рейсов

«Малайзия не так далеко, как кажется: мы на расстоянии улыбки от Таиланда», – заявил на встрече с российскими журналистами чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Москве Дато Чеонг Лун Лаи, рассказывая о транспортной доступности своей страны.

Сравнение с Таиландом дипломат привел неслучайно, ведь королевство сейчас – безоговорочный лидер в Юго-Восточной Азии по числу туристов из РФ: по итогам 2023 года их количество чуть-чуть не дотянуло до 1,5 млн. И в Малайзии, у которой с Таиландом общая граница, видят, что потенциал для туризма из РФ колоссальный.

«Чем Малайзия отличается от Таиланда – там намного меньше туристов, чем в королевстве, поэтому вы легко найдете уединение и покой на пляжах. В Малайзии много мест с совершенно девственной природой», – говорит глава турагентства «Трэвели» Павел Неон.

В 2024-м власти Малайзии рассчитывают принять 27,3 млн иностранных туристов, что должно принести казне доход в размере около €20 млрд. Цель на 2026 год – 35,6 млн путешественников из-за рубежа.

Для роста иностранного турпотока, в том числе и из России, у Малайзии есть всё: пляжи (их в стране более 500), уникальная природа, отели на любой вкус и кошелек, шопинг и простые правила въезда. Например, для граждан РФ для визита в Малайзию требуется только загранпаспорт: по нему в страну можно въезжать на срок до 30 суток. Единственное условие: документ должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.

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Впрочем, в Малайзию, в отличие от Таиланда, нет прямого рейса из России, и это, конечно, серьезно тормозит рост турпотока из нашей страны. На протяжении последних двух лет представители российских властей заявляли, что с малайзийским правительством ведутся переговоры о запуске прямого авиасообщения, но результата пока нет.

«Вопрос о прямых рейсах в Малайзию – самый популярный от россиян, который мы слышим, – рассказал "Профилю" старший директор по международному продвижению офиса по туризму Малайзии Искандар Мирза Мохд Юсоф. – Пока я могу сказать, что вопрос обсуждается. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы между нашими странами был прямой перелет, но это не зависит только от нашего желания, на это влияет много факторов. Власти наших стран находятся в контакте, и мы очень надеемся, что в будущем прямой рейс появится».

Но даже сейчас, в отсутствие прямого рейса, долететь из России в Малайзию не проблема, заверяют в Tourism Malaysia. Более 10 иностранных авиакомпаний выполняют стыковочные рейсы, в первую очередь через государства Ближнего Востока (Qatar Airways, Air Arabia, Etihad Airways, Flydubai, Emirates и Oman Air), а также через Турцию (Turkish Airlines) и Китай (China Eastern и China Southern). Кроме того, есть возможность перелета через страны СНГ: Uzbekistan Airways связывает РФ и Малайзию через Ташкент, а Turkmenistan Airlines летает из Москвы и Казани в Куала-Лумпур через Ашхабад.

А в феврале, после того как Flydubai запустил рейсы на малайзийский остров Лангкави, у россиян появилась возможность всего с одной пересадкой прилетать на главный пляжный курорт страны, минуя столичный Куала-Лумпур.

Отпраздновать четыре Новых года

Малайзия состоит из двух больших частей, одна из которых расположена на материке между Таиландом и Сингапуром, вторая – на острове Борнео и граничит с Индонезией и султанатом Бруней.

«И если материковая часть – это в основном пляжи, города, шопинг, гастрономия и культура, то остров Борнео – это приключенческий мир, где больше природы. Также там находится остров Сипадан, который неоднократно входил в различные рейтинги как лучшее место для дайвинга в мире», – говорит представитель офиса по туризму Малайзии Алан Цебойти.

«Уникальное отличие нашей страны от соседей в том, что в Малайзии переплелись культуры многих стран мира: китайская, индийская, арабская, персидская и даже европейская. Такого микса вы больше не встретите нигде в Азии. Также у нас есть уникальная флора и фауна: многие растения или животных вы сможете увидеть только в Малайзии и нигде больше», – рассказал старший директор Tourism Malaysia Искандар Мирза Мохд Юсоф.

Переплетение культур нашло отражение и в праздниках. Например, в Малайзии на государственном уровне отмечается сразу четыре Новых года – европейский, индийский, мусульманский и китайский. И три сакральных даты – Рождество Христово (25 декабря), День рождения пророка Мухаммеда и День Будды.

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Большинство россиян свое путешествие по Малайзии начинают, как правило, со столицы Куала-Лумпур: именно сюда прилетают практически все международные рейсы. В городе туристы проводят в среднем два-три дня, и в обязательную программу входят посещение башен Петронас со смотровой площадкой (самые высокие в мире башни-близнецы), крупнейшего в мире парка птиц (где пернатые не заточены в клетках, а свободно летают), городского аквариума, общественных парков, а также торговых центров.

К слову, представители Tourism Malaysia заверяют, что цены на вещи в их стране намного ниже по сравнению с большинством государств, куда россияне предпочитают ездить ради покупок, а самый выгодный шопинг в Малайзии – на острове Лангкави, так как вся его территория – зона беспошлинной торговли.

В этом году в Куала-Лумпуре появилась еще одна достопримечательность – небоскреб Merdeka 118, который стал самым высоким зданием Малайзии и вторым после Бурдж-Халифа (ОАЭ) небоскребом в мире. Высота сооружения – 620 м.

В 13 км от Куала-Лумпура расположен уникальный комплекс пещер Бату – визитная карточка Малайзии и одна из самых посещаемых в стране природных достопримечательностей. Семьям с детьми можно посоветовать съездить в парк развлечений Legoland на границе с Сингапуром – крупнейший парк Lego в Азии.

«Тем, кто впервые приехал в Малайзию, я бы также посоветовал отправиться в Малакку – этот город расположен в двух часах езды от Куала-Лумпура, – говорит Искандар Мирза Мохд Юсоф. – Если вы хотите познать культуру Малайзии, то начинать ее изучение надо именно с Малакки».

На протяжении веков за право владеть этим городом на побережье Малаккского пролива спорили португальцы, голландцы, англичане, так как его расположение позволяло контролировать практически все морские пути между Европой и Азией. В итоге в Малакке, как нигде в регионе, переплелись культуры разных цивилизаций и народов. Одноэтажная застройка исторического центра города в колониальном стиле входит в наследие ЮНЕСКО, основная часть населения имеет китайские корни, кроме того, в городе проживают потомки европейцев от смешанных браков.

Уникальная природа Малайзии

После отдыха в Куала-Лумпуре два самых популярных направления у российских туристов, как заверяют в Tourism Malaysia, – это остров Лангкави в Андаманском море и провинция Сабах на Борнео.

«На Лангкави отличные условия для пляжного отдыха, там практически нет волн, так как акватория закрыта близко расположенными другими островами архипелага», – рассказала «Профилю» представитель туроператора ITM group, эксперт по направлению «Малайзия» Надежда Бондарева.

Отели можно найти на любой бюджет и с разными системами питания. Многие из них расположены близко к береговой линии и пляжам, хороший выбор также среди городских гостиниц. При этом, по словам эксперта, жители добродушны и ненавязчивы.

«На острове хорошо развита курортная инфраструктура, и отдыхающие не привязаны к своим гостиницам. У них широкие возможности для отдыха, питания и развлечений за территориями отелей. Можно осматривать музеи, храмы, отдыхать в парках, на канатной дороге отправиться на Sky Bridge (Небесный мост), – перечисляет Бондарева. – Плюс весь остров Лангкави – это зона duty free, там все дешевле, чем в остальных местах в стране».

Хорошие пляжи с золотым песком и чистой водой есть и на острове Борнео, заверяют в ITM group, но выбор отелей меньше. «Пользуются популярностью в основном пятизвездочные гостиницы», – говорит Надежда Бондарева.

Борнео больше для искателей приключений: пожить в джунглях, познакомиться с племенами. Отелей в этой части страны меньше, зато есть возможность познакомиться с природой, так как на острове сплошные заповедники и национальные парки.

«Борнео идеально подойдет для тех, кто, во-первых, любит водные виды спорта, во-вторых, любит релакс и уединение, а также нетронутые цивилизацией уголки дикой природы», – считает Бондарева.

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Остров Борнео – одно из немногих мест на планете, которое не было затронуто ледниковым периодом. Растущим там лесам уже более 140 млн лет, и они считаются самым старым тропическим лесом в мире, поэтому многие животные и растения уникальны. Например, только на этом острове можно увидеть в естественной среде калимантанского орангутана, азиатского слона, суматранского носорога, дымчатого леопарда и так далее.

«Также на Борнео можно увидеть раффлезию – растение с одним из крупнейших цветков на планете. Оно растет девять месяцев и цветет всего неделю. Даже целые туры устраивают: люди специально едут в Малайзию посмотреть это явление», – рассказывает представитель Tourism Malaysia Искандар Мирза Мохд Юсоф.

Кроме того, на острове находится одна из самых больших пещер в мире. Она называется Оленьей. Подсчитано, например, что в ней свободно могли бы поместиться 40 самолетов Boeing-777.

Несмотря на то, что Малайзия разделена на две большие части, перемещение между ними проблем для туристов не составит: внутреннее авиасообщение налажено отлично. В частности, из Куала-Лумпура в Кота-Кинабалу (столицу провинции Сабах на Борнео) ежедневно совершается около 15 рейсов, время в пути чуть более двух часов. А на Лангкави из столицы самолеты летают практически каждый час.

Сколько стоит отдых в Малайзии

Из-за отсутствия прямых рейсов из России туры в Малайзию сейчас формируются на базе регулярных рейсов иностранных авиакомпаний. «Стоимость отдыха в апреле на 10 дней в хорошие отели категории не ниже "4 звезды" начинается от 250 тысяч рублей за двоих на базе завтраков. Это, кстати, примерно сопоставимо с турами из России в Таиланд: цены на Пхукет начинаются от 260 тысяч рублей, а в Паттайю – от 200 тысяч рублей», – говорит Павел Неон.

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Впрочем, в апреле на Андаманском побережье, где расположены и тайский Пхукет, и малайзийский Лангкави, начинается сезон затяжных дождей. Поэтому эксперты рекомендуют весной и летом рассматривать в качестве отдыха противоположный (восточный) берег материковой части Малайзии.

«Это остров Реданг, Перхентианские острова, Тиоман или тот же Борнео, – перечисляет Павел Неон. – Также я бы советовал отправиться на отдых в регион Десару, который расположен недалеко от границы с Сингапуром. Там много люксовых курортов, однако и цены будут выше из-за дополнительных транспортных расходов на внутренние перелеты и паромы из Куала-Лумпура».