Какой beauty-уход необходим в путешествии

Майские праздники – прекрасный повод для путешествия. Однако перед тем, как отправиться в дорогу, необходимо правильно собрать чемодан, чтобы во время отпуска не возникла необходимость в срочной покупке забытых вещей. И тут перед нами зачастую встает вопрос: что из бьюти-продуктов взять с собой, а что можно оставить дома?

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Отправляемся за город

Отдых за городом – это чистый воздух, солнце и много времени на улице. Но без минусов не обойтись и здесь: интенсивное солнечное воздействие, укусы насекомых, – всё это может стать стрессовым фактором для кожи.

В таких условиях не лишним будет использовать средства, имеющие восстанавливающий и успокаивающий эффект, а также солнцезащитный фактор. Удобнее всего выбирать многофункциональные варианты, решающие сразу несколько проблем.

Один из вариантов уходовых средств, сочетающих функции восстановления и защиты от солнца, – сыворотка-бустер Черный Жемчуг. Благодаря 3,3% коллаген ампул-концентрату в составе продукт стимулирует синтез коллагеновых волокон и интенсивно увлажняет кожу, делая её более мягкой, эластичной и упругой. Сыворотка-бустер также содержит UV-фильтры (SPF 20) и защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, можно дополнительно ввести в программу ухода успокаивающий и увлажняющий тоник, который поможет коже, раздраженной от укусов насекомых и долгого пребывания на солнце. Такой продукт есть в линейке российского бренда Aravia.

Отдыхаем на побережье

Интенсивное ультрафиолетовое излучение, характерное для прибрежной области, может спровоцировать увеличение риска развития рака кожи и возникновение солнечных ожогов. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо использовать солнцезащитные средства с максимальным фактором защиты. Удобный для поездки вариант – SPF в стике, он занимает значительно меньше места в багаже и его удобно наносить. Такие можно найти у корейских производителей, например, Milky Piggy Sun Great Block Stick от Elizavecca с SPF50.

Ещё один формат SPF, который лёгок в нанесении, – средства в виде сухого спрея. Подобные средства помогут сохранить здоровье и красоту кожи даже в условиях интенсивного солнечного воздействия.

Для отдыха у моря или океана также пригодятся средства с витамином C, которые защищают кожу от гиперпигментации путем уменьшения выработки меланина. Линейка продуктов с витамином C, включающая сыворотку и дневной гель, которые справятся с сохранением равномерного тона лица даже во время отпуска, есть у Garnier.

Морская вода способна оказать положительное влияние на состояние организма, поскольку она содержит йод, а также различные соли и минералы в своем составе. В то же время нельзя забывать и о возможных негативных последствиях длительного контакта кожи с солёной водой. Повышенное содержание солей в морской воде может вызвать обезвоживание кожи, поэтому после купания в море рекомендуется принять душ и нанести увлажняющий крем или молочко.

Подходящие средства можно найти в линейке La Roche-Posay для сухой и очень сухой кожи. Для отдыха у моря или океана просто необходима защита от солнца.

Исследуем мегаполис

В крупных городах особая циркуляция воздуха и повышенный уровень пыли и грязи. Все эти факторы провоцируют разрушение защитного барьера кожи и появление воспалений. В связи с этим ключевую роль в уходе будет прежде всего играть качественное очищение.

Желательно всегда иметь при себе салфетки для очищения кожи лица. В коллекции Librederm есть несколько видов для разных типов кожи, самый универсальный вариант – упаковка на 20 салфеток с гиалуроновой кислотой.

Негативное воздействие на состояние кожи также оказывает жесткая вода, характерная для многих мегаполисов мира, поэтому для того, чтобы минимизировать последствия, рекомендуется использовать средства для умывания с нейтральным pH. Например, гель-пенку глубокого очищения Dr. Jart+. Не лишним также будет захватить с собой тоник, который завершит процедуру очищения кожи и поможет восстановить естественный pH-баланс.

Куда бы вы ни отправились, не забывайте про средства для ухода за собой и тогда никакая смена условий не окажет негативного влияния на ваш организм! И главное помните, что при выборе продуктов необходимо руководствоваться не только вашим типом кожи, но и погодными и климатическим особенностям, характерными для области, в которую вы отправляетесь.