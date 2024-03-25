Как стирать вещи в путешествиях, не тратясь на прачечные

В поездке можно оказаться в ситуации, когда нужно стирать вещи, но доступ к прачечной ограничен или дорог. Но существует несколько способов стирки вещей во время путешествий, которые помогут поддерживать чистоту без лишних затрат. О них расскажет “Рамблер”.

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Ручная стирка

Одним из наиболее доступных и эффективных способов стирки вещей в поездке является ручная. Вам понадобится моющее средство, например, жидкость для мытья посуды или специальное средство для ручной стирки, чистая вода и место для промывания и выжимания белья. Заполните раковину или ванную водой, добавьте моющее средство, поместите вещи и хорошо их вымойте. Затем тщательно промойте вещи в чистой воде и выжмите излишек воды. В конце промойте вещи еще раз в чистой воде и повесьте для высыхания.

Сухая стирка

Если у вас нет доступа к воде или вы хотите освежить вещи без полноценной стирки, вы можете использовать средства для сухой стирки. Существуют специальные спреи и салфетки для сухой стирки, которые помогут удалить пятна и освежить ткань. Просто распылите средство на загрязненные участки, дайте ему впитаться и затем аккуратно вытрите.

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Багажник машины

Для тех, кто путешествует на машине, актуален вариант стирки в багажнике. Для начала, белье замачивается в контейнере с водой и моющим средством, а после герметично закрывается. Во время езды одежда будет болтаться в пенящейся воде, как в стиральной машине. По приезде на место белье нужно промыть и выжать, а затем высушить на воздухе.

Пакеты для стирки

На рынке существуют специальные пакеты для стирки, которые позволяют вам стирать вещи прямо в сумке или в ванной. Они обычно содержат моющее средство и специальные внутренние приспособления для стирки. Вы просто помещаете вещи в пакет, добавляете воду и моющее средство, затем массируете и выжимаете вещи, чтобы хорошо пропитать их моющим средством. После этого вы промываете вещи и выжимаете из них воду. Этот способ удобен и быстр, особенно для небольших объемов стирки.

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