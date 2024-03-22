От Сибири до Египта: куда без пересадок улететь из Нижнего Новгорода

С 31 мая аэропорт Чкалова переходит на летнее расписание, вместе с этим увеличивается число вариантов, куда из Нижнего Новгорода можно улететь прямым рейсом. Среди новых направлений – Норильск и Стамбул, а в целом доступны 28 городов.

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«ФедералПресс» в одной статье собрал информацию, какие международные и внутренние рейсы открыты и куда оправиться без пересадок из столицы ПФО.

Прямые перелеты из Нижнего Новгорода за границу

Азербайджан

Нижегородцы в рамках летнего расписания прямым рейсом смогут улететь в столицу Азербайджана – Баку. Перелеты запланированы у компании IRAERO с 4 апреля один раз в неделю по четвергам. Купить билет на самолет можно от 17 тысяч рублей.

Армения

По четвергам из Нижнего Новгорода можно отправиться в Ереван – столицу Армении на самолетах авиакомпании Shirak Avia. Кроме нее, по вторникам и воскресеньям пассажиры могут воспользоваться услугами Red Wings. Стоимость перелета начинается от 15 тысяч рублей.

Беларусь

В летнем сезоне меняется расписание самолетов до Минска из столицы ПФО. Так, отправиться туда можно по понедельникам и пятницам в апреле. С мая по сентябрь – по вторникам и пятницам. «ИКАР» доставит в столицу дружественной республики за 4–10 тысяч рублей.

Египет

По вторникам и пятницам нижегородцев готовы отправить в Хургаду. Авиасообщение осуществляет компания «Россия», ценник за прямой перелет пока неизвестен.

Кроме того, у этого же перевозчика есть предложение полететь в Шарм-эль-Шейх – в среду и воскресенье.

Турция

Первые рейсы без пересадок из Нижнего Новгорода в Анталию полетят 12 и 19 апреля, их выполнит авиакомпания AZUR air. Правда, стоимость билета для одного человека более 52 и 59 тысяч рублей соответственно. В последующем, конечно же, станет бюджетнее.

С 27 апреля к полетной программе в Анталию присоединится «Аэрофлот». Компания намерена до мая совершать перевозки по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, а с 6 мая – ежедневно. Дешево в последнюю субботу апреля и к тому же в день перед продолжительными выходными к анталийскому побережью улететь не получится, цена билета от 70 тысяч рублей. А вот 28 апреля – уже в два раза дешевле (от 30 тысяч рублей).

Туда же авиакомпания Corendon Airlines запустит прямые рейсы с 21 мая. Турецкий перевозчик будет отправлять нижегородцев к морю по вторникам и пятницам.

Согласно данным одного из популярных сервисов по покупке авиабилетов, с мая билеты в Турцию можно будет приобрести от 23 тысяч рублей.

Кроме того, нижегородцев планируют отправлять в Стамбул. Авиарейсы стоят в расписании с июня по август один раз в неделю – по воскресеньям.

Узбекистан

Регулярные прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Ташкент будет совершать Uzbekistan Airways. И уже трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Обойдется перелет в эту страну минимум в 9 тысяч рублей.

Авиарейсы без пересадок из Нижнего Новгорода по России

Москва, Санкт-Петербург и Сочи

Столица нашей родины – Москва принимает самолеты из Нижнего Новгорода ежедневно и даже не по одному. Особых изменений в этом направлении нет. Аналогичная ситуация с перелетами в Северную столицу – Санкт-Петербург. Кроме того, много рейсов из нижегородской воздушной гавани отправляются в Сочи. Из чего выбрать – всегда найдется.

Астрахань

На родину арбузов и воблы нижегородцы смогут летать по понедельникам и четвергам. Авиаперевозчик – «ЮВТ-Аэро». Заплатить за перелет в одну сторону придется от 6,7 тысячи рублей.

Волгоград

Жители Нижнего Новгорода с апреля по октябрь могут слетать в город-герой Волгоград по понедельникам и субботам. Доставит их туда авиаперевозчик «Азимут». Потратить на билет придется в первой половине апреля от 3 тысяч рублей (без учета багажа), после – больше 4 тысяч рублей, а с июля стоимость перевалит за 5 тысяч рублей.

Екатеринбург

В летнем расписании изменения затронут график полетов в Екатеринбург. В апреле-мае самолеты от Red Wings отвезут пассажиров в столицу Урала по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. С 27 мая по 2 июня появятся прямые перелеты по воскресеньям (аналогичное расписание будет действовать весь сентябрь). С начала лета и до начала сентября запланированы авиаперевозки шесть дней в неделю, за исключением субботы. За билет в одну сторону придется отдать 6–8 тысяч рублей.

Казань

За час по воздуху домчаться до Казани нижегородцам можно будет по вторникам и пятницам, но пока только апреле-мае. Расписание на лето и начало осени пока отсутствует и на табло аэропорта Чкалов, и на сайте «ЮВТ-Аэро», которое занимается перевозкой на данном направлении. Цена билета 2,8 тысячи рублей.

Калининград

К берегу Балтийского моря нижегородцам предлагают улететь по понедельникам и пятницам. В промежуток с 29 мая по 20 сентября к ним прибавляется еще и среда. Перелеты осуществляет Nordwind Airlines. Обойдется такая поездка в 8–11 тысяч рублей.

Махачкала

Вместо одного перевозчика сразу три готовы доставить нижегородцев в Махачкалу. Это «ИКАР», Nordwind Airlines и NordStar, последняя – только с мая по сентябрь, один раз в неделю (в среду). К берегу с Каспийского моря в апреле самолеты полетят по понедельникам, вторникам и пятницам. С июня – по вторникам, средам и пятницам. стоимость билетов варьируется от 6 до 20 тысяч рублей.

Минеральные Воды

Каждый день кроме среды улететь из Нижнего Новгорода можно в Минеральные Воды. На маршруте работают «Азимут» и «ИКАР». Стоимость билетов – 7–15 тысяч рублей.

Новосибирск

S7 Airlines – монополист на маршруте из Нижнего Новгорода в Новосибирск. Полеты апреля по октябрь три раза в неделю – вторник, четверг и воскресенье. Время вылета одно и то же – 20:45, цена такого удовольствия – от 12 тысяч рублей.

Норильск

Не бывали в Норильске? С мая возможность посетить столько далекий город представится нижегородцам. Авиарейсы запланированы по средам. Стоимость перелетов пока не опубликована.

Оренбург

В Оренбург на самолетах «ЮВТ-Аэро» нижегородцев доставят по субботам (с апреля до 1 июня) или же по средам (с апреля до 29 мая). Как и в случае с Казанью, дальнейшее расписание не опубликовано. Обойдется перелет минимум в 4 тысячи рублей.

Пермь

Все та же авиакомпания «ЮВТ-Аэро» повезет по воздуху нижегородцев в Пермь. Известно, что до конца мая запланированы два перелета в неделю – по понедельникам и пятницам. Цена – от 4 четырех тысяч рублей.

Самара

В будни (понедельник, среда, пятница) есть варианты лететь без пересадок из Нижнего Новгорода в Самару. Авиаперевозчиком выступает Red Wings, а стоимость перелета начинается от 3,9 тысячи рублей.

Саратов

Прямые перелеты доступны в Саратов. С апреля по октябрь – каждый четверг. билет купить можно как за 1,7 тысячи рублей, так и в два раза дороже. К слову, домчит до приволжского города «Азимут».

Томск

За 11 тысяч рублей весной предлагают нижегородцам отправиться в Томск. Как будут летать самолеты летом и осенью – пока неизвестно. Все та же «ЮВТ-Аэро» пока не раскрыла эту информацию. Пока же в Сибирь (по своей воле) попасть можно по понедельникам и пятницам.

Тюмень

Больше авиарейсов в летнем сезоне из столицы ПФО открывается в другой сибирский город – Тюмень. Стоимость билетов стартует от 4 тысяч рублей, перевозчик – Red Wings Airlines.

Уфа

Аналогично с Тюменью увеличивается число шансов посетить Уфу. Паковать чемоданы и отправляться в столицу Башкирии в апреле рекомендуется в среду и воскресенье, а с мая по октябрь – в понедельник и четверг. Отведать бешбармак и кумыс там можно, заплатив 4 тысячи за билет в одну сторону.

Челябинск

Шутки про суровый Челябинск уже не веселят, а вот цены заставят улыбнуться. Какие-то 5–6 тысяч рублей, и Red Wings Airlines из Нижнего Новгорода домчит в сердце металлургической промышленности России. Правда, есть одно условие – улететь можно только в воскресенье.