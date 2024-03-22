Какие продукты нельзя есть перед полетом

Стюардесса Эбби Данн, семь лет проработавшая в British Airways, раскрыла секрет, как избежать вздутия живота после полёта. Она рассказала, от каких продуктов нужно отказаться перед вылетом.

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Сочетание пониженного давления воздуха, обезвоживания и длительного сидения замедляет пищеварение и приводит к накоплению газов в пищеварительном тракте. Вот почему вы часто чувствуете вздутие живота, газообразование и тошноту во время полёта.

Чтобы избежать неприятных симптомов, нужно пить достаточное количество жидкости. Следует увеличить потребление воды за 24 часа до и после полёта, чтобы предотвратить обезвоживание и задержку воды.

Также необходимо отказаться от жирной из острой пищи, отдавая предпочтение продуктам, богатым клетчаткой.