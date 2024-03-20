Путешествие с ошибками в загранпаспорте может закончиться, так и не начавшись. Неприятный сюрприз может ожидать вас прямо в аэропорту при проверке документов. Поэтому в том, что с вашим загранпаспортом всё в порядке, лучше убедиться сразу. На что обратить внимание, рассказал гендиректор Smart Engine, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Цифры в загранпаспорте

По словам эксперта, стоит внимательно отнестись к машиночитаемой зоне. Это две строчки с буквами и цифрами в самом низу на белом фоне. При его заполнении используется специальный шрифт OCR-B размера 1, объяснил гендиректор компании-разработчика.

Стоит проверить написание цифр 1 и 7. Ошибкой будет считаться написание цифры 1 с чертой, или «зачёской», и семёрки без плавного изгиба.

Надёжный способ защиты

Арлазаров отметил, что, чтобы избежать ошибок в паспорте, лучше обзавестись его биометрическим вариантом на 10 лет. В этом случае все данные записываются на чип. Документ даёт гарантию от оплошностей.

Как проверить паспорт

В любом случае при получении документа стоит убедиться, что в документе нет ошибок. Проверка займёт не более 10 минут. Стоит просмотреть все строки, в том числе и место рождения. Например, если вместо буквы «I» напечатана «J», то паспорт признают недействительным.

Какие ещё ошибки в заграничном паспорте могут испортить вам намеченный отдых, рассказали в этом материале.