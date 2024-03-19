Что делать, если повредили чемодан при перелете: пять шагов к компенсации

Специалисты портала "Объясняем.рф" дали четкую инструкцию как действовать, если ваш чемодан после перелета оказался без ручки, колеса или по всему корпусу появилась огромная царапина.

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Рассказываем, куда обращаться и на какую компенсацию можно рассчитывать.

Внимательно осмотрите чемодан

Сделать это нужно сразу после выдачи багажа в аэропорту. Специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на колесики, ручки, состояние корпуса, замков и молний.

Составьте акт о повреждении

Если вас не устроило состояние, подойдите на стойку розыска багажа или к сотрудникам аэропорта. Чемодан осмотрят, оформят акт о повреждении с которым нужно будет обратиться в авиакомпанию, на рейсе которой повредили багаж.

Составьте претензию авиакомпании

Заявление заполняется в свободной форме. Но обязательно нужно указать номер рейса, маршрут перевозки, аэропорт и номер багажной бирки. Также необходимо приложить копии электронного билета, посадочного талона и акта. Не лишним будет сделать фото дефектов. Не забудьте уточнить стоимость вещи. Если была оформлена объявленная ценность - напишите сумму и приложите платежку о ее оплате. Если нет, то подойдет чек или скриншот стоимости товара аналогичного вида.

Передайте акт о повреждениях, претензию и доказательства в авиакомпанию

Есть несколько способов. Можно передать сотруднику авиакомпании, воспользоваться формой обратной связи на сайте, отправить на электронную почту перевозчика или же заказным письмом с уведомлением о вручении.

Успейте все сделать за полгода

Такой срок на внутренних рейсах прописали в Воздушном кодексе РФ. Учтите, что после подачи заявления, время ожидания - до месяца. Если претензию одобрили, деньги поступят на счет по указанным реквизитам. Сумма компенсации - в размере стоимости багажа, но не более 600 рублей за кг его веса. А если до полета вы объявили стоимость чемодана, то компенсация будет в этом размере.

Эксперты отмечают, что эта инструкция актуальна для внутренних рейсов и некоторые шаги в разных аэропортах могут незначительно отличаться.