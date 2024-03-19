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Повредили чемодан при перелете: 5 шагов к компенсации

Специалисты портала "Объясняем.рф" дали четкую инструкцию как действовать, если ваш чемодан после перелета оказался без ручки, колеса или по всему корпусу появилась огромная царапина.

Что делать, если повредили чемодан при перелете: пять шагов к компенсации
© Unsplash

Рассказываем, куда обращаться и на какую компенсацию можно рассчитывать.

Внимательно осмотрите чемодан

Сделать это нужно сразу после выдачи багажа в аэропорту. Специалисты советуют в первую очередь обратить внимание на колесики, ручки, состояние корпуса, замков и молний.

Составьте акт о повреждении

Если вас не устроило состояние, подойдите на стойку розыска багажа или к сотрудникам аэропорта. Чемодан осмотрят, оформят акт о повреждении с которым нужно будет обратиться в авиакомпанию, на рейсе которой повредили багаж.

Составьте претензию авиакомпании

Заявление заполняется в свободной форме. Но обязательно нужно указать номер рейса, маршрут перевозки, аэропорт и номер багажной бирки. Также необходимо приложить копии электронного билета, посадочного талона и акта. Не лишним будет сделать фото дефектов. Не забудьте уточнить стоимость вещи. Если была оформлена объявленная ценность - напишите сумму и приложите платежку о ее оплате. Если нет, то подойдет чек или скриншот стоимости товара аналогичного вида.

Передайте акт о повреждениях, претензию и доказательства в авиакомпанию

Есть несколько способов. Можно передать сотруднику авиакомпании, воспользоваться формой обратной связи на сайте, отправить на электронную почту перевозчика или же заказным письмом с уведомлением о вручении.

Успейте все сделать за полгода

Такой срок на внутренних рейсах прописали в Воздушном кодексе РФ. Учтите, что после подачи заявления, время ожидания - до месяца. Если претензию одобрили, деньги поступят на счет по указанным реквизитам. Сумма компенсации - в размере стоимости багажа, но не более 600 рублей за кг его веса. А если до полета вы объявили стоимость чемодана, то компенсация будет в этом размере.

Эксперты отмечают, что эта инструкция актуальна для внутренних рейсов и некоторые шаги в разных аэропортах могут незначительно отличаться.

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