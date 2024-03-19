Как сэкономить на авиа и ж/д билетах

Приближается сезон отпусков и многие россияне планируют путешествия. Эмоции - это то, что остается в душе и памяти спустя годы после поездки. Но для того, чтобы они были преимущественно положительными, туристам необходимо учесть все финансовые тонкости при планировании отдыха.

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Корреспондент "Российской газеты" выяснил у экспертов, как можно сэкономить на покупке билетов, почему путешествовать в день рождения выгоднее и кто может претендовать на специальную скидку.

Билеты на самолет

Покупайте авиабилеты за 53 дня до даты поездки

Согласно данным одного из агрегаторов авиабилетов, который сопоставил данные по более чем 7 миллиардам рейсов, авиабилеты по самой низкой цене обычно можно приобрести за 53 дня до запланированного путешествия. Так можно сэкономить до 29%. Об этом "РГ" сообщила руководитель группы по развитию авиа в сервисе путешествий tutu Дарья Мерц.

Эксперт отметила, что в случае планирования поездки на весну или лето выгоднее всего приобретать авиабилеты за полтора-два месяца до вылета.

"Однако иногда цены на билеты снижают прямо перед вылетом из-за дополнительных чартерных рейсов", - предупредила Мерц.

По ее словам, если за несколько дней до вылета на борту остается много свободных мест, цены занижают для заполнения самолета.

Следите за распродажами и акциями

Если вы ищете дешевые авиабилеты без предпочтений в выборе места отдыха, то лучший вариант - следить за распродажами, подсказала Мерц. Мониторьте акции в приложениях и сервисах для путешественников и подписывайтесь на рассылки.

Кроме того, эксперт сообщила, что предсказать дни недели с самыми дешевыми билетами нереально. Но, как правило, более выгодные предложения туристы могут найти с вылетами с понедельника по пятницу.

Выбирайте чартерные рейсы и лоукостеры

"Полет лоукостером обойдется на четверть дешевле, чем регулярным рейсом крупной авиакомпании", - отметила Мерц.

Это объясняется отсутствием пакета дополнительных услуг. Выгодными могут быть и чартерные рейсы на излюбленные направления - все тот же фактор незаполненного самолета, когда можно приобрести билеты по горящим ценам.

Ищите субсидированные билеты

Льготные категории граждан, например, молодежь или люди с ограниченными возможностями здоровья могут претендовать на субсидированные авиабилеты, которые продаются по льготным тарифам, сообщила специалист. Стоимость таких билетов контролирует государство. Но приобрести их можно только по 235 направлениям, которые на 2024 год Росавиация определила как субсидированные рейсы. У каждой компании есть собственный набор льготных рейсов. Билеты туристы могут купить у перевозчиков или в агрегаторах, уточнила Мерц.

Оценивайте плюсы и минусы прямых и пересадочных рейсов

По словам эксперта, раньше пересадочные рейсы часто были выгоднее прямых, но с расширением маршрутов перевозок внутри России дешевле туристам обычно обходятся прямые перелеты. Однако при полетах на дальние направления, такие как Юго-Восточная Азия, билет с пересадкой может быть выгоднее, предупредила Мерц. Выбор между полетом за границу через Москву или из своего региона зависит от доступности и загруженности рейсов из этого региона. К примеру, долететь прямым рейсом из Красноярска в Таиланд туристы могут быстрее и дешевле, чем с пересадкой в столице. Иногда покупка двух отдельных билетов и самостоятельное планирование стыковки может быть выгоднее бронирования прямого перелета через авиакомпанию.

"Но в таком случае нужно быть готовым потерять деньги при задержке первого рейса", - предупредила эксперт.

Оформите карту для путешествий

Некоторые банки, например, Тинькофф, ВТБ или Райффайзенбанк предлагают клиентам приобрести кредитные карты для путешествий, рассказала Мерц. При оплате покупок такими картами туристы получают кешбэк в авиамилях.

Билеты на поезд

Покупайте билеты на старте продаж и по вторникам

В Роскачестве "РГ" рассказали, что самые дешевые ж/д билеты в РЖД и дочерних компаниях путешественники могут приобрести на старте продаж, пока в поезде есть много свободных мест. Цены, по словам экспертов, поднимаются в праздники, каникулы и на время массовых мероприятий. Кроме того, имеют значение день недели и время отправления поезда. Во вторник можно купить самые дешевые билеты, а в пятницу цены будут наиболее высокими, сообщили аналитики.

Учитывайте время года

В железнодорожных компаниях на стоимость плацкартных билетов влияют сезонные коэффициенты, с которыми можно ознакомиться на сайте перевозчика. Эксперты Роскачества пояснили, что дороже всего ж/д билеты обойдутся летом, самые дешевые можно приобрести в ноябре и зимой.

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На сайте РЖД в разделе с акциями вы можете найти выгодные билеты на определенные маршруты и даты. Так можно сэкономить до 35%. Специалисты рекомендуют подписаться на рассылку РЖД, чтобы не упустить интересные предложения.

Изучайте скидки, льготы и выгодные предложения

"Дети до пяти лет могут претендовать на бесплатный проезд, если им не требуется отдельное место. Однако билет на ребенка все же необходимо заранее оформить на сайте РЖД или в кассе", - отметили в Роскачестве.

Если вы выбрали вагон класса люкс, то в нем ребенок до 10 лет имеет право путешествовать бесплатно. В иных случаях на детей от 5 до 10 лет необходимо приобрести билет по детскому тарифу - за 35% от полной стоимости, напомнили эксперты.

Школьники весь год кроме лета могут купить билет в общем, сидячем, плацкартном вагонах и в двухэтажных поездах со скидкой 50%. В поезде учащийся обязан предъявить справку из образовательного учреждения. При покупке билета на сайте или в кассе она не требуется, пояснили в Роскачестве.

Кроме того, в день рождения РЖД дарит скидку на билеты во все типы вагонов. За неделю до него и неделю после именинник и его друзья могут приобрести билеты на 10% дешевле, поделились аналитики. Кроме того, существуют льготы и для ветеранов боевых действий, людей с инвалидностью, многодетных семей, Героев Труда. При этом условия варьируются в зависимости от категории - полный список можно найти на сайте РЖД.

"Важно помнить и про выгодные невозвратные билеты, которые стоят дешевле обычных на 10-20%. Сдать такой билет получится только в крайнем случае - из-за болезни или отмены поезда", - подчеркнули эксперты Роскачества.

Копите баллы в бонусной программе и меняйте их на призы

У РЖД существует бонусная программа "РЖД Бонус". За каждые потраченные на поездку 3,34 рубля компания начисляет вам бонусный балл. Бонусные баллы делятся на премиальные и квалификационные. Их можно копить всей семьей, сообщили специалисты.

Премиальные можно заработать не только за путешествия, но и за регистрацию в программе или использование партнерских сервисов. Их можно потратить на билет.

Квалификационные баллы начисляются исключительно за поездки. Они повышают уровень участника в программе. В "РЖД Бонусе" их всего два - базовый и золотой. Чтобы получить золотой уровень, турист за год должен набрать 35 тысяч баллов или совершить 50 поездок в купе или спальном вагоне, пояснили эксперты.

Также в прошлом году запустили спецпрограмму лояльности "Клуб путешественников". Совершая поездки на туристических поездах, участники программы копят туристические баллы и электронные Медали туриста, которые фиксируются в электронном Паспорте путешественника. После четвертой поездки член Клуба может заработать сувенирный Значок туриста и Паспорт путешественника. Туристические баллы можно обменять на премиальные билеты, а медали - на сувениры из каталога на сайте "РЖД Бонус".