Проще, чем кажется: как сэкономить на летнем отдыхе, покупая билеты сейчас
Середина марта — наиболее выгодное время покупки авиабилетов для летнего путешествия, утверждают эксперты по туризму. «Вечерняя Москва» разбиралась, как можно уже сейчас сэкономить на отдыхе.
Ловите распродажу
На специализированных сайтах можно найти много неплохих предложений. Билет из столицы в Махачкалу и обратно на июнь стоит от 16 тысяч. Слетать в Калининград и вернуться в Москву — 11 тысяч. Билеты в Горно-Алтайск стоят 23 500, в Сочи — 12 600 рублей. Однако за два-три месяца цены могут вырасти на 20 процентов, утверждает директор сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Репникова.
— А, скажем, в праздничные дни или в период поступления в вуз и подачи документов (середина лета) стоимость может увеличиться вдвое, — говорит «ВМ» эксперт. — Самое неудачное время для покупки — за две-три недели до вылета. Если ваш отпуск начинается в июне, подумать о бронировании лучше сейчас.
Эксперт советует следить за акциями авиакомпаний, подписаться на рассылки в интернете и вступить в тематические чаты и соцсети, где рассказывают о выгодных предложениях. Обычно в начале весны авиакомпании организуют дни распродаж по секретным промокодам.
— Также можно приобрести субсидированные билеты, если вы имеете на них право (купить их могут молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие. — «ВМ»), — говорит Юлия Репникова.
Есть вариант рассмотреть сложный маршрут — например, с пересадкой или с прилетом в город рядом с местом назначения. Иногда это значительно дешевле. Например, билеты Москва — Махачкала затратнее, чем полет в Грозный, потому что Дагестан — популярное направление. Изобретательные туристы летят в Грозный, проводят день там и потом отправляются автотранспортом в Дагестан.
Внимание на условия
За дешевой ценой билетов, как правило, скрываются некоторые ограничения. Авиаперевозчик в таком случае отказывается от большинства традиционных пассажирских услуг — например питания и провоза багажа. Такие билеты часто невозвратные, а за любые изменения в бронировании возьмут дополнительную плату.
Куда отправиться?
Выгодные авиабилеты часто попадаются не в сезон.
— Например, считается, что летний сезон на Дальнем Востоке сдвинут, — отмечает Юлия Репникова. — Июль, август и сентябрь — самые востребованные месяцы, так как туристы думают, что это лучшее время для поездки. Однако это миф. На Сахалине в июне можно увидеть птичьи базары — тысячи птиц на скалах. И, конечно, цветение сакуры характерно для более раннего лета. Сахалин покрывается цветущими коврами — ирисами, лилейниками и другими цветами. А на Камчатке только тает снег у подножия вулканов. Можно увидеть горные водопады и весенние цветы альпийских лугов.
Путешествовать в сентябре тоже выгодно: авиабилеты падают в цене, дети возвращаются в школу, нет толп туристов в основных локациях, а невыносимый зной сменяется приятной прохладой по вечерам.
КСТАТИ
У разных авиакомпаний разные габариты ручной клади и багажа. Если вы летаете какой-то одной авиакомпанией, то можно купить сумку, которая подходит по габаритам. Они продаются на маркетплейсах от 800 рублей.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии:
— С учетом действующих ограничений на международное воздушное сообщение билеты в другие страны подорожали. Цена зависит и от количества рейсов. Сейчас их больше всего в Турцию. Билет туда-обратно в эту страну стоит 30 тысяч рублей.Среди направлений с наибольшим количеством рейсов ОАЭ, Таиланд, Армения.