Как сэкономить на летнем отдыхе, покупая билеты сейчас

Середина марта — наиболее выгодное время покупки авиабилетов для летнего путешествия, утверждают эксперты по туризму. «Вечерняя Москва» разбиралась, как можно уже сейчас сэкономить на отдыхе.

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Ловите распродажу

На специализированных сайтах можно найти много неплохих предложений. Билет из столицы в Махачкалу и обратно на июнь стоит от 16 тысяч. Слетать в Калининград и вернуться в Москву — 11 тысяч. Билеты в Горно-Алтайск стоят 23 500, в Сочи — 12 600 рублей. Однако за два-три месяца цены могут вырасти на 20 процентов, утверждает директор сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Репникова.

— А, скажем, в праздничные дни или в период поступления в вуз и подачи документов (середина лета) стоимость может увеличиться вдвое, — говорит «ВМ» эксперт. — Самое неудачное время для покупки — за две-три недели до вылета. Если ваш отпуск начинается в июне, подумать о бронировании лучше сейчас.

Эксперт советует следить за акциями авиакомпаний, подписаться на рассылки в интернете и вступить в тематические чаты и соцсети, где рассказывают о выгодных предложениях. Обычно в начале весны авиакомпании организуют дни распродаж по секретным промокодам.

— Также можно приобрести субсидированные билеты, если вы имеете на них право (купить их могут молодые люди до 23 лет, пожилые граждане, многодетные семьи, люди с инвалидностью и их сопровождающие. — «ВМ»), — говорит Юлия Репникова.

Есть вариант рассмотреть сложный маршрут — например, с пересадкой или с прилетом в город рядом с местом назначения. Иногда это значительно дешевле. Например, билеты Москва — Махачкала затратнее, чем полет в Грозный, потому что Дагестан — популярное направление. Изобретательные туристы летят в Грозный, проводят день там и потом отправляются автотранспортом в Дагестан.

Внимание на условия

За дешевой ценой билетов, как правило, скрываются некоторые ограничения. Авиаперевозчик в таком случае отказывается от большинства традиционных пассажирских услуг — например питания и провоза багажа. Такие билеты часто невозвратные, а за любые изменения в бронировании возьмут дополнительную плату.

Куда отправиться?

Выгодные авиабилеты часто попадаются не в сезон.

— Например, считается, что летний сезон на Дальнем Востоке сдвинут, — отмечает Юлия Репникова. — Июль, август и сентябрь — самые востребованные месяцы, так как туристы думают, что это лучшее время для поездки. Однако это миф. На Сахалине в июне можно увидеть птичьи базары — тысячи птиц на скалах. И, конечно, цветение сакуры характерно для более раннего лета. Сахалин покрывается цветущими коврами — ирисами, лилейниками и другими цветами. А на Камчатке только тает снег у подножия вулканов. Можно увидеть горные водопады и весенние цветы альпийских лугов.

Путешествовать в сентябре тоже выгодно: авиабилеты падают в цене, дети возвращаются в школу, нет толп туристов в основных локациях, а невыносимый зной сменяется приятной прохладой по вечерам.

КСТАТИ

У разных авиакомпаний разные габариты ручной клади и багажа. Если вы летаете какой-то одной авиакомпанией, то можно купить сумку, которая подходит по габаритам. Они продаются на маркетплейсах от 800 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии: