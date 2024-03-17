Болгария с апреля начнет выдавать россиянам шенген: как получить

Болгария, которая с 31 марта частично присоединится к Шенгенской зоне, готовится выдавать шенгенские визы российским туристам с апреля.

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«Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Петра Скобелева, на каких условиях можно получить визу, насколько она будет действительна и куда с ней можно будет поехать.

Условия для получения визы

По его словам, данное решение позволит увеличить туристический поток россиян в Болгарию. Однако для получения этой визы необходимо соблюдать определенные правила. Так, для получения визы в Болгарию россияне должны будут:

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предоставить в консульство страны в Москве и Санкт-Петербурге документы, подтверждающие цель поездки;иметь средства для пребывания и возвращения;забронировать гостиницу;сдать биометрию.

— Важно соблюдать все эти правила, чтобы не получить отказ, — подчеркнул Скобелев.

Срок действия и подводные камни

Срок действия шенгенской визы типа С, которую для граждан России будет выдавать Болгария, составит 90 дней. Документ позволит россиянам въезжать в Болгарию, а также в Румынию и на территорию Кипра, потому что они признают национальные визы других членов ЕС, отметил специалист.

— Россияне не смогут посещать другие страны шенгенских соглашений с болгарским «шенгеном». Нашим гражданам будет доступен въезд только в Болгарию, Румынию и на территорию Кипра. Однако если консульство будет выдавать долгосрочную визу типа D и туристы смогут ее получить, то тогда им будет доступен въезд и в другие страны Шенгенской зоны. Но важно понимать, что при текущих обстоятельствах в основном у россиян есть шанс получить только визу типа С, — считает Скобелев.

Также с апреля ожидается выдача шенгенских виз россиянам Румынией, добавил эксперт.

Сейчас в шенгенское пространство входят 27 стран: 23 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

А вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал об особенностях получения шенгенской визы в 2024 году, а также дал несколько советов по оформлению документов. Среди прочего эксперт отметил, что в последнее время россияне получают достаточно мало отказов.