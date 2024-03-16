Стало известно, как сэкономить на отдыхе на майских праздниках

Россияне могут немного сэкономить на турах на майские праздники, если вернуться домой попозже.

Вылет на вторые майские праздники будет выгоднее, рассказал генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

«Майские праздники большие, можно вылететь 30 апреля, а можно 5 мая, разница в цене будет», — сообщил он НСН. «Я очень рекомендую вылететь не 30 числа, а 5 мая, когда основная волна уже улетела. Вы получите билеты сильно дешевле также, если вернетесь уже после 9 мая, если работа позволяет», — поддержал мысль генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов.

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