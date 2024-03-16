Гамак для ног и увлажняющая косметика: как сделать перелет комфортным

Долгий перелет может стать настоящим испытанием: в самолете тесно, шумно, неудобно и скучно. Рассказываем, что нужно захватить с собой, чтобы упростить жизнь и прилететь в точку назначения без незапланированных болей в спине, выспавшимся и максимально бодрым.

Комфортное размещение

Носки. Провести весь полет в обуви – не лучшая идея: ноги будут затекать и уставать. Пара теплых носков не позволит ногам замерзнуть, но учтите, что во время взлета и посадки бортпроводники попросят надеть обувь в целях безопасности.

Одноразовые тапочки. Гулять по салону самолета в одних носках не очень гигиенично и удобно. Чтобы каждый раз не надевать ботинки и дать ногам отдохнуть, стоит запастись парой одноразовых тапочек. Они не занимают много места, по прилете их можно сразу выкинуть, а на обратном пути прихватить еще одну пару, например, из отеля.

Компрессионные гольфы. Перепады давления в самолете дают дополнительную нагрузку на сосуды и сердце, а неудобные позы также не способствуют нормальному кровообращению. У многих в полете отекают ноги, что доставляет массу неприятных ощущений. Чтобы этого избежать, стоит надеть компрессионные чулки, особенно если у вас есть предрасположенность к варикозному расширению вен. Перед покупкой лучше посоветоваться с флебологом, но трикотаж с профилактической компрессией можно выбирать смело – он практически не имеет противопоказаний.

Гамак для ног. Если для себя целиком организовать бизнес-класс не получилось, можно устроить его хотя бы для ног. Дорожный мини-гамак для ног крепится к впереди стоящему креслу и позволяет с комфортом разместиться во время поездки. Кстати, и после отпуска он тоже пригодится – можно подвесить его в офисе под рабочим столом.

Выспаться

Подушка. О пользе дорожных подушек знают многие, а в длительных поездках это просто мастхэв. Подушка зафиксирует голову, снимет напряжение с мышц шеи и не позволит им затекать во время сна в положении сидя. Надувные подушки занимают меньше места, но набивные обычно удобнее, особенно с эффектом памяти.

Маска для сна. Маска поможет быстрее заснуть, что особенно актуально во время дневных перелетов. Если хотите проснуться без отеков и серых кругов под глазами, выбирайте маски с гелевым наполнителем.

Беруши. Это незаменимая штука на борту, особенно если вы чувствительны к шуму. Никакой младенец, слишком разговорчивый сосед или гул турбины не помешают спать или читать книжку практически в тишине. Поролоновые беруши комфортнее в использовании – они почти не ощущаются в ухе, но не смогут изолировать вас абсолютно от всех звуков. Силиконовые же обеспечат полную тишину, но могут создавать дискомфорт из-за внутреннего давления.

От сухости и обезвоживания

В самолете очень сухой воздух, так что за уровнем воды в организме и состоянием кожи нужно следить особенно тщательно.

Бутылка для воды. Во многих аэропортах сегодня есть специальные краны с питьевой водой, а в самолете можно попросить стюардессу наполнить бутылку, чтобы не гонять ее несколько раз за стаканчиками. Во время полета лучше не есть ничего соленого и не пить алкоголь – организму и так не хватает влаги, не надо создавать ему дополнительных сложностей.

Увлажняющая косметика. Кожа лица в самолете обычно беспощадно сохнет, лучше всего в этой ситуации помогает термальная вода (есть небольшие дорожные флакончики). После сна пригодится тканевая маска, которая заодно уберет отеки и освежит лицо.

Увлажняющие капли. Глазам сухой воздух тоже не нравится – они краснеют и слезятся. Здесь помогут увлажняющие капли, особенно тем, кто носит контактные линзы.

Не соскучиться

В полете придется как-то развлекаться, так что разного контента лучше взять с запасом, заранее скачать на телефон или планшет кино и книги (и в текстовом, и аудиоформате – рано или поздно глаза устанут смотреть в экран). Лучше – несколько книг и фильмов на случай, если что-то не понравится или не попадет в настроение. Оптимальный вариант – сериал, чем более захватывающий, тем лучше: с ним время в пути пролетит намного быстрее.