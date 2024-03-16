Одним можно, а другим нельзя: турагенты просят идеальные условия работы

В распоряжение редакции TourDom.ru на этой неделе поступил проект резолюции по итогам стратегической сессии Российского союза туриндустрии, посвященной работе турагентств, – она состоялась 1 марта. Текст рассылался экспертам для утверждения и последующей отправке регулятору – Минэкономразвития. С одной стороны, проект отражает представления участников этого мероприятия об идеальных условиях работы туристической розницы. С другой – предложения противоречивы и выглядят не до конца проработанными.

Например, в 1-м пункте написано: «Либерализация туристского законодательства и разрешительных режимов в части обеспечения возможности турагентам реализовывать отдельные туристские услуги (перевозка, размещение и др.) без получения статуса туроператора».

Мы уже писали, что для профессионально работающих турагентств это крайне актуально. В силу целого ряда причин они не всегда готовы доверять туроператорам своих клиентов и на свой страх и риск отправляют их в поездки, самостоятельно комбинируя отдельные услуги.

Такая деятельность подпадает под определение туроператорской и требует наличия записи в реестре и оформления фингарантий. Получать их сейчас очень сложно и с точки зрения агентств не всегда нужно, так как они занимаются квази-туроператорством лишь эпизодически и не имеют таких же рисков как «большие» туроператоры. Нужна некая промежуточная правовая форма, позволяющая профессионалам работать по закону, не опасаясь штрафов.

Логика вроде бы понятна: отраслевой закон приняли еще в 1996 году, он давно устарел и не учитывает текущие реалии, в которых живет турбизнес. Однако далее обнаруживаются противоречия. Цитируем 8-й пункт: «Проведение реальных контрольно-надзорных мероприятий и пресечение незаконной деятельности организаций и физических лиц, осуществляющих турагентскую деятельность без соответствующего вхождения в Единый федеральный реестр турагентов (ЕФРТА) по п. 7 ст. 14.51 КоАП РФ».

Иным словами, турагенты настаивают на получении поблажек для себя в плане упрощенного доступа к функционалу туроператоров, но при этом хотят, чтобы государство наказывало тех, кто нелегально занимается турагентской деятельностью, то есть, по сути, идет на аналогичные нарушения.

Ощущение противоречивости усиливается при прочтении 4-го пункта проекта резолюции: «Проработка вопроса о возможности законодательного закрепления минимального размера агентского вознаграждения турагентов». То есть авторы считают, что государство должно заставить туроператоров оплачивать работу розничных партнеров по некой утвержденной таксе. Это еще не все. Читаем 13-й пункт:

«Разработка условий по регулированию прямых продаж туроператоров по выездному туризму без нарушения прав турагентов». Тут речь о том, что розница хотела бы запретить туроператорам работу с прямыми клиентами.

Даже без комментариев юриста очевидно, что такие противоречивые предложения – когда одним можно, а другим почему-то нельзя – вряд ли будут рассматриваться всерьез. Кроме того, любая поправка в отраслевой закон требует обоснования. А представить в Минэкономразвития цифры, объясняющие, какой экономический эффект получит государство, если выполнит все «хотелки» турагентов, крайне затруднительно, если вообще возможно. Впрочем, речь о проекте резолюции - финальный вариант могут скорректировать.

Ранее мы

писали

, что работа над обновлением отраслевого закона ведется, однако менять устоявшуюся систему фингарантий законотворцы не собираются.