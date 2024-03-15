Болгария начнет выдавать россиянам частичные шенгенские визы с 1 апреля

Болгария частично присоединится к Шенгену. Пограничный контроль будет прекращен для любых воздушных или морских путешествий, а вот пограничные проверки на сухопутных границах с другими государствами Шенгенской зоны сохранятся.

Обрабатывать заявления граждан на визу будут сотрудники консульской службы посольства Болгарии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. Туристы смогут пользоваться краткосрочными национальными визами типа C, выданными до 31 марта 2024 года, только на въезд в Болгарию и на поездки в Румынию и на Кипр.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя посольства Болгарии в России, продолжительность ожидания в очереди на подачу заявления составит столько же, сколько и у других стран Шенгена.

Комментирует гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян:

— С 1 апреля подача виз уже будет проходить по формату классического «шенгена», видимо, на какой-то переходный период Болгария оставила себе право выдавать национальную визу, это будет виза типа С, которая будет действовать до 90 дней пребывания в стране, и по ней нельзя будет ездить в остальные страны Шенгенского договора, можно будет ездить в две страны ЕС, которые признают национальные визы других членов Евросоюза, — Румынию и Кипр. А долгосрочная виза типа D, если турист или заявитель ее получит, с ней уже можно будет ездить как с классической шенгенской визой по всем странам ЕС. Следует принять во внимание, что сейчас в основном выдаются краткосрочные визы российским туристам, а значит, нет смысла подавать в Болгарию документы ради визы.

— «Шенген» какой длительности будет выдаваться?

— Как мы видим, из тех стран, которые выдают россиянам шенгенские визы, только Франция позволяет себе давать более длинные визы, а все остальные, включая Грецию и Италию, стараются давать под срок поездки. Сейчас болгарское консульство заявляет, что ожидание в очереди на подачу документов и сроки рассмотрения будут, как и у других стран Шенгенского договора, а значит, можно говорить о трех-четырех неделях. Никакой разницы не будет, подача будет единая, и консульство будет принимать решение, какой тип визы выдать. Они просто уходят от полностью национальной визы к стандартизированной шенгенской с правом выдачи национальной шенгенской визы. Здесь решение будет принимать консульство на основании тех документов, которые представит заявитель.

— Можно ли ездить в Болгарию по «шенгену»?

— Да, как раз имея действующий «шенген», можно будет ездить в Болгарию, не требуется для этого получение дополнительной визы.

— По болгарскому «шенгену» можно будет на машине въехать?

— На машине, наверное, можно будет въехать, если у вас виза будет в категории типа D, если С, вас, скорее всего, развернут.

Для получения болгарского «шенгена» гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне.

В конце 2023 года Совет ЕС одобрил для Болгарии и Румынии «частичный «шенген». Гражданам разрешили безвизовый въезд через аэропорты и морские порты. Однако контроль на сухопутных границах стран сохранится.