Американский турист рассказал, как можно бесплатно летать на самолетах долгое время

Этот статус позволяет ему путешествовать бесплатно, бронировать билеты на различные направления и даже получать повышение класса обслуживания до бизнес-класса. Джошуа поделился своими удивительными опытами в TikTok, где его запись набрала более 4,8 миллиона просмотров.

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Он летает в режиме ожидания, что позволяет ему совершать перелеты внутри страны бесплатно, не имея фиксированного места до вылета. Хотя иногда приходится подождать доступного рейса, Джошуа умело выбирает маршруты, избегая перегруженных аэропортов, чтобы минимизировать риски.

Помимо бесплатных перелетов, он отмечает, что приходится оплачивать налоги, которые, впрочем, незначительны по сравнению со стоимостью билетов. Благодаря долгому стажу работы отца в авиакомпании, он имеет приоритет на повышение класса обслуживания и может наслаждаться роскошными условиями салонов премиум-класса, таких как Polaris, где предлагаются удобные капсулы и ухаживающие продукты для ухода за собой.