Немецкий турист рассказал об уникальных чертах русских

Турист удивился невосприимчивости местных к холоду, видя даже в мороз девушек в легкой одежде. Он также выделил высокий рост и наличие бород у мужчин как особенности внешности.

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Кроме того, немец выразил удивление любовью россиян к роскоши, отметив яркие элементы статуса в повседневной жизни. Он также заметил суровость в нравах русских и их некую недоверчивость к импортным товарам и брендам.

Несмотря на все отмеченные особенности, немецкий турист был доволен пребыванием в России и рекомендовал другим путешественникам посетить эту удивительную страну для погружения в ее культуру и традиции.