Как успеть купить билеты в Анапу за три минуты

Туристы требуют от РЖД дополнительных скорых поездов до Анапы, которые идут из Москвы менее суток. Билеты на эти составы улетают за считанные минуты после начала продаж. Некоторые не видят свободных мест уже через 13 минут после начала, в другие дни и того быстрее – через 3.

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Речь о самом быстром № 12, что идет до Черноморского побережья 21 час. Сегодня поступили в продажу билеты на 9 июня. На момент написания текста в продаже было лишь четыре билета в купе. В поезде № 152, что в пути на 4 часа дольше, вообще нет ни одного места. Остается только выбирать те составы, что находятся в пути на полсуток дольше. Однако не все туристы готовы к более долгому путешествию.

РЖД даже подготовили небольшую инструкцию для туристов, как сократить время, которое понадобится на покупку, чтобы точно успеть взять билеты. Эти действия сммщики советуют выполнить, отвечая на вопросы пассажиров в комментариях в своих соцсетях:

«Рекомендуем заранее приготовиться к покупке билетов, заполнив карточки в личном кабинете на каждого пассажира, приготовить карту для оплаты, проверить наличие необходимой суммы на счете».

Туристам, которые всё-таки, несмотря на все старания в день открытия продаж, остались без билетов, советуют не отчаиваться. Шансы попасть в нужный поезд есть, причем не только из-за возвратов кем-то из ранее купивших пассажиров:

«Основная масса билетов на востребованные направления действительно поступает в системы бронирования при открытии продаж. Однако ближе к отправлению в некоторых поездах могут добавляться вагоны. В сезон перевозчики почти всегда отправляют пассажирские составы с максимальным количеством вагонов», – говорит директор по развитию партнерской сети сервиса путешествий tutu Эмиль Зиядинов.

Ранее TourDom.ru писал, что скидки на летние билеты для юных туристов у РЖД опоздали на один день.