На что может рассчитывать пассажир задержанного рейса

Все мы любим путешествовать и летать в разные страны. Но иногда возникают абсолютно непредвиденные ситуации. О том, что произойдет в том случае, если полет задерживается, а пассажирам предлагают стыковочные рейсы, а также предполагается ли им какая-либо компенсация в таких ситуациях, рассказал "Российской газете" председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

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Он объяснил, что пассажир имеет некоторые права в случае любой задержки рейса: например, право на телефонные звонки, прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

Что же касается возможности получить компенсацию, которая сейчас составляет 100 руб. за час задержки на внутренних рейсах, то у пассажира есть на нее право в том случае, если рейс задержан по зависящим от авиакомпании причинам. То есть, к примеру, по метеоусловиям или при налете дронов не получит, отметил эксперт.

При этом Янков подчеркнул, что право на компенсацию убытков, возникших вследствие задержки, может наступить только по решению суда.

Председатель Союза пассажиров России также отметил, что в случае, если у пассажира был один билет на два или более сегмента полета одной авиакомпанией, то его, если первый рейс опоздал и на следующий он не успел, обязаны отправить по маршруту, на время вынужденного ожидания в аэропорту также предоставить напитки, питание, гостиницу.

"Но если авиакомпании разные (и не связаны соглашениями, позволяющими продавать единый билет), то такой обязанности у перевозчика нет", - подчеркнул Янков.

Если же пассажир был вынужден покупать новый билет взамен неиспользованного и нести любые другие расходы, то он должен предъявить претензию той авиакомпании, рейс которой опоздал.