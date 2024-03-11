Что такое туры с гарантией лучшей стоимости и как их приобрести

Опытные туристы знают, что выгоднее бронировать туры заранее. Однако даже бывалым путешественникам не всегда известно, что зимой можно купить путевку с гарантией лучшей стоимости. Это позволит пересчитать стоимость тура, если он неожиданно упадет в цене. О преимуществах такого способа бронирования «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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По его словам, бронировать туры на популярные направления люди начинают уже с наступлением зимы, обычно это происходит в декабре–январе. Но бывает и так, что стоимость тура, забронированного зимой, снижается за несколько недель до вылета:

— В этом случае некоторые туроператоры предлагают приобретать летние туры с гарантией лучшей цены. То есть если 31 января человек бронирует тур по одной цене, а накануне вылета он дешевеет, то оператор берет на себя ответственность за перерасчет стоимости.

Однако такой способ имеет и свои нюансы. Во-первых, стоимость тура должна повыситься на определенную сумму, подчеркнул Мельник:

— Перерасчет производится, если цена поднимается более чем на 50 условных единиц на человека. Так, если два человека едут в тур за 1000 евро, а перед вылетом он резко дешевеет до 850 евро (то есть больше, чем 50 единиц на одного человека), туроператор пересчитает стоимость на более низкую и вернет разницу клиенту.

Во-вторых, дополнил эксперт, не все туроператоры готовы предложить путевки с гарантией лучшей цены, даже если они были забронированы заранее:

— О таком преимуществе обычно есть пометки на сайте туристического агентства. Там указывается, что при бронировании до 31 января определенный тур продается по гарантированной лучшей цене. В этом случае человек может быть уверен: если случится падение стоимости, туроператоры вернут разницу в цене.

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