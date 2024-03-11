Туристы поделились опытом перевозки экзотических фруктов из Таиланда

Подписчик «Крыши ТурДома» вспомнил недавнюю новость о том, что на рейсах AZUR air из Таиланда в Россию туристам запретили перевозить фрукты, и решил поделиться личным опытом доставки, но рейсом «Аэрофлота».

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У нацпера, как выяснилось, действуют прежние правила.

«Только что сдали багаж и прошли паспортный контроль со всеми проверками. Везти фрукты можно, но 5 кг, это средняя корзина. И эти 5 кг считаются на 1 ваучер, а не на 1 авиабилет. Мы же летели вдвоем по одному туристическому ваучеру», – рассказал подписчик.

Подтвердили наличие подобной возможности и другие туристы, правда, по их данным, правила у нацперевозчика еще более либеральные, или же просто повезло.

«Прилетел на днях “Аэрофлотом”, никто ничего не взвешивал и не смотрел, можно было спокойно хоть по 10 кг на человека тащить», – рассказал подписчик «Крыши ТурДома».

Также, по словам путешественников, они без проблем доставляли корзинку фруктов с Пхукета чартером авиакомпании «Икар», нет запретов и на регулярных рейсах S7. Здесь действует ограничение в 5 кг (притом что общий вес ручной клади не должен превышать 10 кг). Если же фруктов больше, то их можно поместить в багаж. Строже правила у Red Wings: фруктовую корзину (разумеется, в упакованном виде) можно провезти только в багаже, ее вес не должен превышать 5 кг.

Некоторые подписчики телеграм-канала рассказали об успешном опыте перевозки фруктов, другие же очень удивились тому, зачем вообще везти манго и прочее с Пхукета, если почти все можно найти в супермаркетах.

Кстати, есть фрукты, которые не позволит провезти ни одна авиакомпания. Так, не получится доставить из Таиланда, например, кокосы и дуриан. Первые – потому что рентген не «пробивает» толстую скорлупу и непонятно, что внутри ореха. На дуриан же наложен запрет из-за его сильного запаха.

Напомним, в середине февраля туристов предупредили об изменениях условий провоза ручной клади и багажа на рейсах AZUR air Пхукет – Москва, вступивших в силу с 14 февраля. Корзины с фруктами теперь недоступны к провозу как в ручной клади, так и в багаже.