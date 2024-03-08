Туристам с животными рассказали, как не потратить деньги на авиабилет впустую

Туристам рекомендуют внимательнее выбирать места на борту самолета при путешествии с питомцем, чтобы не потратить деньги впустую. О неприятном инциденте, который произошел с ним, рассказал один из пассажиров в соцсетях «Победы».

При бронировании он оплатил самое дорогое место на борту с более широким шагом кресел, чтобы комфортнее разместить переноску на полу и не лететь в тесноте. Система бронирования разрешила произвести все манипуляции.

Известны страны, которые без проблем принимают туристов с животными

В аэропорту турист, как он утверждает, без допвопросов прошел регистрацию, и только при входе в самолет его ждал сюрприз. Бортпроводник не разрешил занять кресло, указанное в посадочном талоне, поскольку оно располагается возле аварийного выхода. А этот проход по объективным причинам и действующим правилам безопасности должен быть свободным на случай внезапной эвакуации. Пассажир оказался возмущен тем, что до посадки никто не предупредил его о проблеме:

«Почему вы продаете билеты на эти места, выдаете посадочные? Почему только бортпроводники говорят, что нельзя? Что за бизнес? Кто теперь будет возвращать деньги?» – негодует в соцсетях пассажир.

Журналист TourDom.ru проверил на личном опыте – купить билет возле аварийного выхода за допплату система действительно позволяет. Выбор услуги перевозки животного идет следующим шагом. Механизмов, которые бы проверяли после этого место пассажира, не предусмотрено. Вместо этого есть только ссылка «Информация о местах» на этапе выбора кресла, где можно прочитать, что туристы с животными, а также ещё несколько категорий пассажиров не могут разместиться возле аварийного выхода.

В пресс-службе «Победы» особенности работы системы бронирования и возможность возврата денег пассажиру не прокомментировали.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир с лишним весом ругался матом на бортпроводников, которые не дали ему лететь возле аварийного выхода с удлинителем ремня безопасности.