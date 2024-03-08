Инженер объяснил, почему нельзя паниковать при пожаре в авиадвигателе

Авиационный инженер, историк авиации Николай Якубович в беседе со «Звездой» объяснил, почему пассажирам не стоит паниковать, если у самолета загорелся двигатель.

По его словам, на такие случаи в авиации - и в гражданской, и в военной - предусмотрен определенный порядок действий.

«Панике поддаваться никак нельзя, потому что на самолете имеется, во-первых, противопожарная система, довольно мощная, которая позволяет потушить огонь...Паника в любом случае опасна», - сказал он.

Когда это происходит, экипаж обычно выключает этот двигатель, включает противопожарную систему, а в случае, если не удается потушить возгорание, то немедленно разворачиваются и уходит на ближайший аэродром, добавил он.

«Такое бывает. К сожалению, не всегда благополучно кончается. Бывают фатальные исходы, но это довольно-таки редко», - продолжил Якубович.

Эксперт напомнил, что действия при пожаре в двигателе отрабатываются экипажем на тренажерах на земле, это написано во всех инструкциях по эксплуатации воздушного судна.