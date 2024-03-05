Пассажир устроил дебош в самолете из-за замечания стюардессы и был арестован

Пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош во время полета и пригрозил «испортить лайнер». Об этом сообщает New York Post.

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Уточняется, что самолет следовал из Лондона в Ньюарк, но был вынужден совершить посадку в Бангоре из-за дебошира. Мужчина громко разговаривал со своей девушкой, а после замечания стюардессы разозлился и стал кричать на членов экипажа. Он отказывался подчиняться их указаниям, в результате чего бортпроводники попытались удержать его на месте силой.

Пилотам пришлось принять решение о вынужденной посадке. В Бангоре разгневанный пассажир был арестован.