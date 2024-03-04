Туристам рассказали о творческих и незаметных тайниках для хранения денег в номере отеля

Вот несколько творческих идей для хранения ценностей:

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Расчески с секретными отсеками: Эти расчески имеют скрытые отделения для хранения денег и драгоценностей. Они незаметны и не привлекают внимания.

Пустые бутылочки от шампуня или кондиционера: Спрячьте ценности в пустые бутылочки, которые часто предоставляются бесплатно в отелях. Поскольку люди обычно не берут в руки чужие средства гигиены, это может стать эффективным тайником.

Пустые тюбики от бальзама для губ: Они идеально подходят для хранения свернутых купюр.

Необычные контейнеры: Используйте предметы повседневного обихода, такие как ручки, для создания скрытых отсеков.

Помимо этих креативных методов, эксперты также рекомендуют:

Избегать демонстрации ценностей: Не показывайте наличные деньги или дорогие украшения.

Рассмотреть туристическую страховку: Она может предоставить покрытие на случай кражи или потери ценностей.

Обратиться на стойку регистрации отеля: Если вы не уверены в безопасности хранения ценностей в номере, обратитесь за помощью на стойку регистрации.