Эксперт рассказала, можно ли сейчас получить визу в США

Она отметила, что в настоящее время невозможно получить визу в США прямо из России, поэтому необходимо записаться на собеседование в консульство в другой стране. Для этого потребуется подготовить набор документов, включающий заграничный паспорт, квадратное фото, оплаченный консульский сбор и заполненную анкету DS-160.

Текущая стоимость визы B1/2 (также известной как туристическая) составляет 185 долларов, по словам Велибековой.

Эксперт также подчеркнула, что процедура оформления туристической визы осталась прежней, однако теперь личное присутствие заявителя на собеседовании в американском консульстве является обязательным.

Кроме того, для российских граждан, которые ранее посещали Америку, больше не действует упрощенный порядок получения визы.