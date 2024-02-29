В чужой стране туристу приходится заново разбираться даже в простых бытовых вещах вроде вызова такси. Не зная всех тонкостей, а часто ещё и языка, можно попасть на деньги. Так случилось с путешественницей из России, которой пришлось пользоваться такси в Стамбуле. Наученная горьким опытом девушка подсказала способы не попасться на ту же удочку.

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Как туристов обманывают таксисты в Турции

Установить приложение такси Uber в Турции россиянка не смогла — ей не приходил код авторизации. Так что она пользовалась такси, которые ловила сама или вызывала из отеля. Вот с какими неприятностями она столкнулась.

Непонятные наценки

Когда такси привезло туристку к отелю, на таксометре была сумма в 920 турецких лир (чуть больше 2700 рублей). Водитель же вбил в кассу другую сумму, сославшись на то, что это поездка по прайсу из аэропорта, и ещё на какую-то наценку. В итоге поездка из аэропорта обошлась путешественнице в 1200 лир (почти 3600 рублей).

Доплата за поездки

Несколько раз девушка столкнулась с тем, что в конце поездки таксисты сообщали ей, что она должна заплатить больше, потому что они ехали по платным дорогам.

Одна из таких поездок обошлась россиянке в 4800 рублей вместо 4100 рублей, которые были указаны на таксометре.

Позже она узнала, что никаких доплат за платные дороги не будет, если вызывать машину из отеля, — они уже включены в стоимость.

Выбор самого длинного маршрута

Чтобы увеличить стоимость поездки, турецкие таксисты порой выбирают самый длинный маршрут, а то и вовсе начинают петлять и ездить кругами.

Один таксист потребовал с неё вместо 1380 лир (4100 рублей) по таксометру 1650 лир (почти 5000 рублей). А всё потому, что вёз её очень длинным маршрутом.

Россиянка сверила маршрут по картам и оказалось, что в действительности путь до точки назначения был намного короче, рассказала она в блоге «Тинькофф журнала».

Как не переплатить за такси в Турции

Девушка дала несколько советов туристам, как не переплачивать за такси в Турции: - иметь при себе карту маршрута до места назначения, показать её водителю, - заранее обсудить с таксистом стоимость поездки и плату по счётчику, - перед поездкой сообщить, что вы не собираетесь оплачивать дорогу по автобанам и туннелям, - сфотографировать номер автомобиля при водителе, чтобы у него было меньше соблазна смухлевать.

Что происходит с ценами на отдых в Турции

Совсем недавно Турция была едва ли не единственным доступным заграничным курортом. Теперь предложений стало больше, и поток туристов из России снизился.

На этом фоне появились новости, что турецкие отельеры готовы делать россиянам скидки чуть ли не до 30% на размещение в сезоне-2024.