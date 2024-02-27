Опрос: почти четверть туристов ждали свой багаж в аэропорту более 1,5 часов

Список стран, где авиаперевозчикам установлены конкретные временные рамки по выдаче багажа пассажирам, пополнился Индией. Редакция TourDom.ru разбиралась, почему летающие самолетами российских перевозчиков туристы вынуждены порой ждать свои сумки часами.

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Индийское бюро безопасности гражданской авиации, проведя мониторинг сроков выдачи багажа крупнейшими национальными авиаперевозчиками, 10 дней назад вынесло вердикт – с 27 февраля первый чемодан должен быть поставлен на багажную ленту в течение 10 минут после выключения двигателя самолета, а последний – не позднее 30 минут. В случае нарушения нового регламента компании ждут серьезные штрафные санкции.

Багаж с опозданием получают пассажиры во всем мире, и Россия не исключение. Как показал опрос, проведенный в телеграм-канале «Крыша ТурДома», с проблемами при получении сумок не сталкивались только 10% респондентов-счастливчиков. Более 20% опрошенных указали, что ждали сумки более 1,5 часов, примерно столько же проголосовали за вариант «От 40 минут до часа».

В нашей стране все правовые моменты, связанные с доставкой багажа, регламентируются статьей 103 Воздушного кодекса РФ. Однако там нет ни строчки о конкретном сроке, в течение которого авиакомпания обязана выдать пассажиру его вещи в аэропорту прилета.

Неслучайно в марте 2021 года группа депутатов Госдумы подготовила и подала на рассмотрение законопроект, согласно которому багаж пассажирам должен выдаваться в срок до 60 минут с момента посадки лайнера.

В пояснительной записке указывалось, что «в период туристического сезона для отдыхающих становится частым явлением нарушение порядка выдачи багажа». Депутаты также обратили внимание коллег, что порой по вине авиаперевозчиков выдача чемоданов задерживается на неопределенное время, при этом о причинах людям ничего не сообщают.

С тех пор прошло почти 3 года, но информации о том, что законопроект получил какое-либо движение в парламенте, не поступало. На сайте «Система обеспечения законодательной деятельности» указывается, что документ под № 1130004-7 В находится в архиве. Почему он оказался под сукном, остается только догадываться. Но факт остается фактом. Так как предельные сроки выдачи багажа не обозначены, авиакомпании могут самостоятельно трактовать факт нарушения этих временных рамок.