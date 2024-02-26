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Чего не стоит делать при прохождении паспортного контроля: видео

Путешествия всегда сопряжены с определенными стрессовыми ситуациями, особенно когда речь идет о прохождении паспортного контроля. Этот процесс может показаться рутинным, но на самом деле требует внимательности и соблюдения определенных правил.

Самая распространенная ошибка – не проверить заранее срок действия паспорта, визы (если требуется) и других необходимых документов. Некоторые страны требуют, чтобы паспорт был действителен как минимум 6 месяцев после планируемой даты возвращения.

Сотрудники паспортного контроля имеют право задавать вопросы и требовать дополнительные документы. Грубость, нетерпение или попытки ввести в заблуждение только усложнят ситуацию.

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Избегайте шуток или комментариев, которые могут быть восприняты как угрозы национальной безопасности. Даже безобидные замечания могут быть истолкованы неправильно, что может привести к задержке или даже аресту.

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