Путешествия всегда сопряжены с определенными стрессовыми ситуациями, особенно когда речь идет о прохождении паспортного контроля. Этот процесс может показаться рутинным, но на самом деле требует внимательности и соблюдения определенных правил.

Самая распространенная ошибка – не проверить заранее срок действия паспорта, визы (если требуется) и других необходимых документов. Некоторые страны требуют, чтобы паспорт был действителен как минимум 6 месяцев после планируемой даты возвращения.

Сотрудники паспортного контроля имеют право задавать вопросы и требовать дополнительные документы. Грубость, нетерпение или попытки ввести в заблуждение только усложнят ситуацию.