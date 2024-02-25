Пассажирка самолета родила на высоте 10 тысяч метров по пути в Узбекистан

Уроженка Узбекистана родила на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Ташкент, сообщил пассажир воздушного судна по имени Дмитрий в своем авторском блоге. По словам мужчины, это произошло, когда самолет набрал высоту в 10 тысяч метров. Он уточнил, что сначала женщина пожаловалась на плохое самочувствие, однако позднее выяснилось, что она была беременна. Авиакомпания «Уральские авиалинии» эту информацию не подтверждала.

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Во время полета количество уроженцев Узбекистана на борту увеличилось на одного. Тот пассажир, которому нездоровилось, оказался беременной, которая благополучно родила на борту самолета на высоте 10 тысяч [метров]. Порадуемся за нее, — рассказал Дмитрий.

Мужчина добавил, что бортпроводник пытался найти врачей среди пассажиров, обращаясь ко всем через громкоговоритель. Врачей на борту не оказалось, поэтому справляться пришлось своими силами.