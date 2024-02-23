Адвокат: при ошибке в загранпаспорте можно получить компенсацию от турфирмы

Адвокат Аграновский: при ошибке в загранпаспорте можно получить компенсацию от турфирмы. Ранее стало известно, что российских туристов с недочётами в заграничном паспорте перестали выпускать за границу. Всё потому, что с декабря 2023 года вступили в силу новые правила. Теперь паспорт могут забрать из-за плохо пропечатанных надписей и опечаток. О том, кого винить и кому жаловаться из-за ошибок в загранпаспорте, «360» рассказал директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский.

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Куда обращаться

По словам эксперта, ни сами туристы, ни органы государства, которые отказываются их выпускать, не виноваты. Ответственность несут те, кто занимался изготовлением паспорта. Как правило, это госорганы. Иногда содействие в оформлении могут оказывать турфирмы, поэтому частично ответственность несут и они. Если это ваш случай, то можно взыскать с организации понесённые расходы. Причём билеты, которые вам пришлось сдать из-за отменённой поездки, нужно тоже включить в размер компенсации.

Впрочем, Аграновский заметил, что всё зависит от намерений пострадавшего: можно потребовать компенсацию, а можно договориться о переоформлении документов.

«Как лучше сделать, зависит от ситуации и целей человека. Если человеку хочется куда-то поехать, уточнил эксперт, логичнее переоформить паспорт с помощью соответствующей фирмы и потребовать, чтобы услугу оказали надлежащим образом», — подчеркнул он.

Но, если планы уже изменились, то лучше обратиться с требованием о компенсации.

Что произошло

орфографических ошибок и опечаток;

ошибки в дате и месте рождения;

ошибки в поле;

ошибки в сроке действия паспорта;

ряда других причин. С декабря 2023 года в России в России начали действовать новые правила, касающиеся загранпаспортов. Теперь документ могут признать недействительным и изъять из-за: