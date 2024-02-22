Пассажирский самолет экстренно сел из-за найденной в туалете записки

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Самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. Об этом сообщает канал CBS News.

Пассажирский лайнер следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но примерно через два часа после вылета, в 7:44, совершил посадку в аэропорту Чикаго. Более 200 участников рейса эвакуировали, а борт перевели на удаленную стоянку.

К самолету прибыли полицейские с собаками. Одна из них по запаху записки нашла подозрительную сумку. Чтобы вынести багаж из самолета, правоохранители задействовали робота.

Расследованием произошедшего занялось ФБР. Там не уточнили, нашли ли они реальную угрозу на борту воздушного судна. Известно, что тот же самолет вылетел из Чикаго в 14:30.