Турагент ДеллиВоби рассказал о музыканте, требующем себе по собаке в каждом отеле

Звездный турагент Роб ДеллиВоби рассказал о самой безумной просьбе знаменитого клиента, с которой сталкивался. Специалист стал гостем подкаста «Good Listen».

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По словам ДеллиВоби, известный музыкант, имя которого он не стал называть, всегда просит, чтобы в его номере отеля была собака среднего размера.

«Когда этот конкретный человек приезжает, ему нужна собака, и он не хочет заводить собаку. Не хочет с ней путешествовать, что, как всем известно достаточно трудно. Он требует общества собаки», — рассказал он.

Собак среднего размера находят в приютах либо занимают их у сотрудников отеля, где останавливается звезда.

«Во время гастролей он останавливается в отелях ненадолго, на три-четыре часа. Приходится переспрашивать, нужна ли ему собака на три-четыре часа, приходится проявлять смекалку», — делится ДеллиВоби.

Когда звезда гостит в родном для турагента Миннеаполисе (Миннесота, США), турагент занимает собаку у друзей и знакомых за небольшие деньги.

«Пришлось разработать договор, который этот человек подписывает. Если собака его укусит или что-то такое, это не вина владельца», — сказал он.