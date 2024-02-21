Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

Российским путешественникам стоит вакцинироваться от гриппа перед поездкой на тайский курорт Пхукет, где наблюдается вспышка странного вируса. Такой способ защититься от инфекции Life.ru раскрыла врач общей практики Марина Бережная.

© Lenta.ru

Кроме того, медик посоветовала туристам сделать коклюшно-дифтерийно-столбнячную прививку АКДС. Она добавила, что без лабораторных исследований невозможно определить конкретный возбудитель заболевания, а значит, и говорить о новом вирусе преждевременно.

«Это может быть просто один из давно известных вирусов, характерных для конкретной территории», — отметила врач.