Как получить визу в США в 2024 году

Для начала необходимо определить, какой тип визы в США выбрать для россиян в 2024 году.

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Туристическая (гостевая, деловая) виза в США (В1/В2): Выдается для посещения США с целью туризма, деловых поездок или частных поездок. Оформляется на 3 года, но разрешено пребывание в США не более 180 дней в году. Не позволяет официально работать или проходить долгосрочное обучение.

Бизнес (деловая) виза в США: B - для краткосрочного пребывания, например, для переговоров или участия в конференциях. E2 - для инвесторов, предоставляющих средства в экономику США. L - для временного перевода специалистов или руководителей в филиалы или дочерние компании.

Студенческая (учебная) виза в США: F или M типы визы выдаются для обучения на 1 год, с возможностью продления. Оформляется при наличии необходимых документов от учебного заведения.

Рабочая виза в США (H1B): Выдается при наличии петиции от работодателя. Ежегодные квоты ограничены, поэтому может потребоваться время для получения петиции.

Виза для спортсменов (тип P): Оформляется только для работы по контракту, например, для игроков НХЛ.

Транзитная виза (тип C1): Требуется при перелете через территорию США, так как транзитных зон в аэропортах нет. Можно оформить визы C1/D для работников на морских судах.

Виза невесты в США: Оформляется для тех, кто собирается вступить в брак на территории США или переехать к супругу/супруге. Требуется петиция и медицинское обследование.

Иммиграционная виза в США: Разрешение на постоянное жительство и работу в США. Выдается на основании воссоединения семьи, трудоустройства или победы в лотерее Green Card.

Для оформления визы в США требуются основные документы: загранпаспорт, фото и форма DS-160. Дополнительные документы могут потребоваться для успешного прохождения собеседования, например, старый загранпаспорт, медицинская страховка, справка с работы, справка с банковского счета и документы о наличии имущества.

Записаться на собеседование для получения визы в США:

После заполнения формы DS-160 вам необходимо записаться на собеседование в Посольство США. Запись на собеседование должна быть выполнена как можно раньше, так как места могут быть ограничены. Посетите официальный сайт Посольства США, чтобы узнать подробности о процедуре записи на собеседование и необходимых документах.

Пройти собеседование:

На день собеседования приходите в Посольство США заранее, чтобы избежать задержек. Будьте готовы ответить на вопросы консула о цели вашей поездки, финансовом положении и других вопросах, связанных с вашей визой. Будьте вежливы и честны в своих ответах. После собеседования вам будет сообщено о решении по вашей визе.

Где можно получить визу США гражданам России?:

В консульствах России, Беларуси, Судана визы не выдают, однако записаться на получение визы можно через Казахстан, Баку, Бразилию, Будапешт, Стамбул, Мюнхен, Ереван, Испанию и т.д.

Сколько стоит оформить визу в США?