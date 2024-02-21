Туристов предупредили о многочасовых очередях в китайском визовом центре в Москве

Перед китайским визовым центром в Москве с утра 21 февраля образовалось столпотворение из желающих сдать документы. Как сообщил TourDom.ru один из очевидцев, это связано с окончанием каникул по случаю китайского Нового года. Сервисный центр не работал в период с 12 по 16 февраля, поэтому сейчас наблюдаются большие очереди.

«Если что-то в документах оказалось не так, то сумеете ли пробиться к двери и досдать, это большой вопрос. Типичный разговор у двери перед открытием: пустите, у меня талон со вчерашнего, надо было ошибку исправить. Ответ: не пустим, мы тут каждый день ошибки исправляем», – описал ситуацию наш собеседник.

Нужно уточнить, что с такими неудобствами сталкиваются только туристы, неофициальные визовые агенты и другие соискатели, которые сдают документы самостоятельно. Аккредитованные компании сдают документы отдельно, проблем у них не возникает. Это нашей редакции подтвердили в PAC Group. По информации туроператора, спрос на туры в Китай в последние месяцы увеличился. При этом в ряде случаев можно обойтись без визы. Например, если туристы въезжают в рамках безвизового порядка, установленного в провинции Хайнань, или путешествуют транзитом. Правила различаются в зависимости от того, через какой город въезжают и выезжают туристы.