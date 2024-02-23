Депутат объяснил, чем будет удобно заселение в отели без предъявления паспорта

Как ранее писала "РГ", россиянам планируют разрешить заселяться в отели по правам и военному билету, либо через Госуслуги. Проект поправок в подзаконные акты правительства РФ опубликован для обсуждения. Чем это будет удобно россиянам, объяснил в комментарии "РГ" депутат Госдумы Джамаладин Гасанов ( ЕР ).

"Мы должны создать все условия для туриста, для отдыхающего, - поддержал инициативу Минэкономразвития депутат. - Кто-то потерял внутренний паспорт, а в наличии только водительское удостоверение, в котором указаны те же данные, которые указаны в паспорте гражданина. Или человек едет на автомобиле, а паспорт забыл дома, но есть водительское удостоверение".

Бывает и такой вариант, продолжил Гасанов: военный едет в командировку, а в отеле требуют паспорт, которого у него нет. Но есть документы, удостоверяющие личность, выданные воинскими частями. Пока они не попадают под квалификацию документов, на основании которых можно разместить человека в отеле. "И идет отказ в заселении. Так не должно быть. В связи с этим инициатива Минэкономразвития может исправить положение дел. Думаю, в Госдуме она найдет поддержку", - сказал парламентарий.