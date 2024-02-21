Тревел-блогерша дала советы по пересечению границы России и Грузии на авто

Тревел-блогерша дала советы по пересечению российско-грузинской границы на автомобиле. Ими девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«В Грузию на авто: проблем никаких, — отметила она. — Главное, чтоб снега в горах не навалило, иначе могут перекрыть дорогу. Учтите, что на перевалах очень холодно. Я ездила в апреле и в августе -— ночами дубак нереальный».

Автор публикации рекомендовала россиянам приобрести страховку на машину, поскольку без нее велик шанс нарваться на штраф, не доехав до Тбилиси. Путешественница также посоветовала водителям взять с собой канистру бензина.

«Мне она не пригодилась, ну разве что лишняя подстраховка, — добавила она. — К провозу на таможне разрешена. Но все равно лучше во Владикавказе до полного залить и ехать».