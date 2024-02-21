Как защититься от шарлатанов, выдающих себя за экскурсоводов

К Всемирному дню экскурсовода, который отмечается 21 февраля, «Парламентская газета» рассказывает, как отличить настоящего профессионального экскурсовода от проходимцев, которых, увы, пруд пруди. А поможет нам разобраться в проблеме один из самых известных крымских экскурсоводов, генеральный директор одной из местных туристических фирм, член экспертной комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) при министерстве курортов и туризма Республики Крым Иван Коваленко.

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Аттестат экскурсионной зрелости

Самый надежный способ — попросить человека, который предлагает экскурсионные услуги, предъявить официальный аттестат экскурсовода (гида) или гида-переводчика, рассказал Иван Коваленко.

«Кстати, всем, кто прошел процедуру аттестации, выдается специальная нагрудная идентификационная карточка. Да, до 1 июля 2024 года закон разрешает экскурсоводам и гидам работать без этого документа, более того, возможно, этот период продлят еще, но на самом деле большинство классных специалистов уже давно его получили — аттестация идет с 1 сентября 2022 года», — добавил эксперт.

Соискатель статуса экскурсовода проходит два экзаменационных этапа: сначала тестирование, а потом практическое задание. Тест содержит тридцать случайно выбранных вопросов об истории, культуре и архитектуре Крымского полуострова и методологии ведения экскурсии. Результат тестирования признается удовлетворительным, если соискатель верно ответил как минимум на 23 из 30 тестовых вопросов. При этом тем, у кого подтвержденный стаж работы экскурсоводом или гидом-переводчиком более трех лет, тестирование походить не нужно. Соискатель, допущенный к практическому заданию, тянет билет с описанием туристического маршрута, по которому нужно провести часть экскурсии и рассказать о конкретном объекте показа. Те, кто успешно прошел экзамен, получают аттестат и нагрудную идентификационную карточку, которые выдаются сроком на пять лет.

Проверить официальный статус экскурсовода у человека легко в реестре на сайте крымского министерства курортов и туризма. В разделе «Реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, прошедших аттестацию и имеющих право осуществлять экскурсионную деятельность на территории Республики Крым» необходимо выбрать регион «Республика Крым», вид лицензионно-разрешительной деятельности «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков» и ввести фамилию человека.

Нужна ли нам туристическая полиция

Дополнительно Иван Коваленко посоветовал проверять информацию о той или иной туристической фирме или конкретном экскурсоводе в интернете — причем не на сайте этой фирмы, а на независимых ресурсах. О большинстве известных крымских экскурсоводов в Сети множество отзывов, сказал эксперт: «Относитесь к выбору туристической фирмы и экскурсовода так же тщательно, как к выбору мастера, который, например, будет делать ремонт в вашей квартире».

При этом, по мнению Коваленко, власти должны более последовательно защищать туристов от недобросовестных услуг. Возможно, в самых популярных у путешественников регионах стоит создать что-то вроде туристической полиции, как это сделано, например, в Египте или Турции, или по крайней мере какие-то постоянно действующие надзорные структуры, которые будут привлекать к административной ответственности тех, кто незаконно предоставляет туруслуги.

Также необходимо бороться с многочисленными сайтами в интернете, которые нелегально предлагают те или иные экскурсии.

«Почему-то у нас нет сайтов, на которых можно купить наркотики или оружие — с ними мы боремся, а сайтов, которые предлагают нелегальные и некачественные туристические услуги — сотни, если не тысячи», — заметил Коваленко.

Обратная сторона проблемы — в защите нуждаются не только туристы: проходимцы, выдающие себя за экскурсоводов, дестабилизируют рынок этих услуг.

Важная миссия

Экскурсоводы — одни из тех, кто формирует образ региона и, еще шире, образ страны, уверен Коваленко. Более того, к ним часто больше доверия, чем к политикам или средствам массовой информации. «Корпус профессиональных экскурсоводов — это важнейший человеческий капитал региона, его презентации и популяризации в России и за рубежом», — сказал эксперт.

Классный экскурсовод — это профессионал, почти всегда с высшим образованием — географическим, историческим, туристическим, который глубоко знает свой регион, считает Коваленко. При этом он учится всю жизнь. Многие известные экскурсоводы одновременно преподают в вузах, пишут и издают краеведческие книги, выступают экспертами в СМИ.

Зато горе-экскурсоводы часто рассказывают самые уморительные вещи. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. В Крыму, например, особенно достается императрице Екатерине Великой, при которой полуостров был присоединен к России в XVIII веке. Например, можно услышать, что князь Потемкин вырубил профиль царицы на горе Демерджи, или что во время путешествия по Крыму Екатерина помылась в бане в селе под Симферополем, и в честь такого «события» село назвали Чистеньким, хотя на самом деле это название появилось задолго до вояжа императрицы. Немало небылиц можно услышать и о воссоединении полуострова с Россией в 2014 году.

Невежество лжеэкскурсоводов не только вредит имиджу Крыма, но и угрожает безопасности туристов, особенно если речь идет об организации активных туров, горных походов. Крымские горы пусть и не самые высокие в мире, но тоже не любят шуток, безответственности и безграмотности, а что уж говорить, например, о Кавказе.

Кстати

К десятилетию воссоединения полуострова с Россией, которое будет отмечаться 18 марта, стартовал фотоконкурс «Крым в моем сердце». Его участникам предлагают рассказать языком фото о своем отдыхе или жизни в Крыму, любимых местах и достопримечательностях. В конкурсе могут участвовать фотографии себя в путешествии по Крыму, друзей, членов семьи и любых других людей на отдыхе, отражающие яркие эмоции и незабываемые моменты, фотографии природных и культурно-исторических достопримечательностей полуострова. Победители конкурса получат сертификаты на отдых в отелях Крыма, а их работы покажут на выставке в Москве перед зданием ТАСС на Тверском бульваре, сообщило министерство курортов и туризма республики. Сбор заявок и фоторабот на конкурс продлится до 1 марта 2024 года.

Языком цифр

68 процентов туристов, побывавших в Крыму в прошлом году, отдыхали на полуострове и раньше. 32 процента приехали в Крым впервые.

Справка