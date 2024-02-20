Почему авиакомпании взвешивают пассажиров

Представьте, что вас попросят встать на весы прямо перед посадкой на рейс, которая итак заставляет многих нервничать. Согласитесь, стресса станет еще больше!

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Так, по данным СМИ, поступают некоторые авиакомпании Финляндии, Южной Кореи и Новой Зеландии, которые предлагают пассажирам взвешиваться перед посадкой.

По словам перевозчика Finnair, это практически анонимно: ни имя пассажира, ни информация о бронировании не будут никак отображаться вместе с его весом.

"Мы используем данные взвешивания для средних расчетов, необходимых для безопасной работы рейсов, и собранные данные никоим образом не связаны с личными данными клиента", — объяснил руководитель отдела наземных процессов Finnair Сату Муннукка.

Но почему такие данные о пассажирах вообще интересуют авиакомпанию?

Оказывается, это связано с весом и балансом, которые важны для безопасной и эффективной эксплуатации самолета. Практика, хотя и противоречива для многих путешественников, на самом деле является вполне стандартной в авиационной отрасли.

Так, при эксплуатации самолетов прописаны максимальные взлетные веса, которые не могут быть превышены, и при планировании полета авиакомпании должны учитывать все на борту, что влияет на взлетный вес — от фюзеляжа самолета до реактивного топлива, оборудования, грузов и самих пассажиров.

Понимание того, какой вес может выдержать самолет, может быть важно, например, в ситуациях, когда самолет работает в регионе с очень высокой температурой.