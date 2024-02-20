Почему авиакомпании взвешивают пассажиров
Представьте, что вас попросят встать на весы прямо перед посадкой на рейс, которая итак заставляет многих нервничать. Согласитесь, стресса станет еще больше!
Так, по данным СМИ, поступают некоторые авиакомпании Финляндии, Южной Кореи и Новой Зеландии, которые предлагают пассажирам взвешиваться перед посадкой.
По словам перевозчика Finnair, это практически анонимно: ни имя пассажира, ни информация о бронировании не будут никак отображаться вместе с его весом.
"Мы используем данные взвешивания для средних расчетов, необходимых для безопасной работы рейсов, и собранные данные никоим образом не связаны с личными данными клиента", — объяснил руководитель отдела наземных процессов Finnair Сату Муннукка.
Но почему такие данные о пассажирах вообще интересуют авиакомпанию?
Оказывается, это связано с весом и балансом, которые важны для безопасной и эффективной эксплуатации самолета. Практика, хотя и противоречива для многих путешественников, на самом деле является вполне стандартной в авиационной отрасли.
Так, при эксплуатации самолетов прописаны максимальные взлетные веса, которые не могут быть превышены, и при планировании полета авиакомпании должны учитывать все на борту, что влияет на взлетный вес — от фюзеляжа самолета до реактивного топлива, оборудования, грузов и самих пассажиров.
Понимание того, какой вес может выдержать самолет, может быть важно, например, в ситуациях, когда самолет работает в регионе с очень высокой температурой.
Специалист по авиации Боб Томас объяснил, что в областях, где очень жарко, авиакомпаниям иногда приходится уменьшать вес самолета, чтобы безопасно взлететь.