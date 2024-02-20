Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

Пассажирка самолета возмутилась одним поступком сидевшей сзади незнакомой попутчицы и вызвала споры в сети. Своей историей она поделилась в ролике на странице в TikTok, сообщает The Independent.

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По словам автора видео, она летела домой 10-часовым рейсом и решила откинуть спинку кресла. Попутчице сзади это не понравилось, и она пнула сиденье женщины в знак протеста. Та, в свою очередь, не стала открыто конфликтовать с ней, но спросила у подписчиков, что они думают о ситуации.

«Что бы вы сделали?» — задалась вопросом она.

В комментариях некоторые юзеры поддержали пассажирку, заметив, что на дальнемагистральных рейсах все откидывают спинку кресла для удобства.

«Если бы я заплатила за откидывающееся сиденье, я бы откинула его точно», — высказалась пользовательница.

Однако многие посчитали такой поступок неэтичным.

«Вы можете откинуть кресло, но не обязательно же это делать. Мне бы не понравилось, если бы кто-то поступил так со мной», «Я часто бывают в длительных перелетах и даже не думаю о том, чтобы откинуться», — заключили они.