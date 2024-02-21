Туры в Мексику в 2024 году: как добраться, какие отели выбрать, сколько стоит

На вебинаре Академии АТОР, туроператор «Интурист» раскрыл, как россияне могут путешествовать в Мексику через Кубу без прямых рейсов. Василий Яковлев, руководитель отдела Латинской Америки, указал на маршрут с пересадкой в Варадеро, организуемый авиакомпаниями «Россия» и Nordwind Airlines. Путешественникам предложено пребывание на 14 ночей, включая две ночи в Гаване и 12 в Мексике, с общей продолжительностью перелета около 15 часов, пишет Центральная Служба Новостей.

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Яковлев подчеркнул удобство расписания рейсов из Гаваны в Канкун, советуя туристам быть готовыми к языковому барьеру и рекомендуя сохранять спокойствие при общении с пограничниками. «Интурист» предлагает размещение в популярных курортных зонах, как Канкун, Ривьера Майя и Коста Мухерес, подчеркивая важность выбора отелей с услугой «все включено» для удобства туристов.