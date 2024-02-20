Эксперт рассказала, как выбрать страховку для путешествия с ребенком

Начались каникулы, и родители стараются провести их с пользой и отправиться с ребенком в путешествие - покататься на горных лыжах, а если есть возможность - выехать к теплому морю. Как правильно застраховать ребенка на время путешествия, на какие детали обратить внимание, чтобы во время отдыха не случилось неприятных сюрпризов, "РГ" рассказала замдиректора департамента страховой компании Ольга Купцова.

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"Выезд на отдых с ребенком сопряжен с повышенным риском: солнечные ожоги, укусы насекомых, травмы при купании, пищевые отравления - все это в один момент способно осложнить пребывание за рубежом. Один прием в больнице за границей может стоить несколько сот долларов, а полный комплекс лечения доходить до нескольких тысяч. Страховка для ребенка позволяет быстро получить необходимую медицинскую помощь в незнакомом месте и защитить семью от финансовых рисков", - поясняет Купцова.

Что стоит уточнить перед покупкой страхового полиса

Нужно обязательно выяснить, в каких ситуациях "сработает" ваша страховка и, возможно, какие риски нужно обговорить заранее, еще до оформления полиса, и включить в документ.

"Травмы при купании, пищевые отравления, отиты, вирусные инфекции - обычные и часто встречающиеся случаи, и почти всегда они входят в страховое покрытие. Тем не менее, объем услуг у страховых компаний может отличаться. И лучше заранее уточнить, в каких ситуациях будет предоставлена помощь.Так, перед поездкой в жаркие страны стоит посмотреть, входит ли в стандартное страховое покрытие медицинская помощь при солнечных ожогах, или это дополнительная опция (она может называться, например, "пляжный отдых"), и ее нужно докупать отдельно. Узнать это можно заранее, изучив правила страхования или уточнив этот момент непосредственно у представителя страховщика", - поясняет Ольга Купцова.

Если планируется активный отдых, лучше выяснить у страховщика, какие именно виды активностей будут застрахованы. Бывает так, что довольно стандартные развлечения (катание с горок в бассейне, езда на велосипеде) - не входят в перечень страховых случаев. Поэтому в правилах страхования нужно внимательно смотреть раздел, который называется "исключения из страхового покрытия". Если хочется расширить перечень случаев, которые подпадают под страховое покрытие, можно отдельно приобрести опцию "активный отдых". В него входят, например, такие популярные развлечения, как водный тюбинг, посещение аквапарка и т. д.

При этом есть ряд довольно опасных развлечений, которые у ряда страховщиков не будут застрахованы даже при наличии опции "активный отдых". Это, например, парасейлинг (планирование за катером на парашюте) или флайбординг (скольжение над водой на платформе. которая поддерживается в воздухе струей воды).

"Поэтому советуем во время отдыха с детьми отказаться от таких экстремальных активностей или, если все-же планируете их, уточнить у страховщика возможность включения их в страховое покрытие", - подчеркивает эксперт.

Как оказывается помощь по полису

В экстренных случаях вызывается "скорая", которая отвозит ребенка в больницу. Если обращение в приемное отделение приводит к госпитализации, то вместе с ним может быть госпитализирован и его родитель. Некоторые страховые компании включают в программы такую возможность, другие - нет. Стоит также уточнить, до какого возраста ребенка возможна его госпитализация вместе с взрослым.

"Уточните, за кого из взрослых представителей страховщик готов оплачивать совместное пребывание с ребенком. У ряда страховщиков это может быть только родитель или законный представитель, у кого-то определение шире, и возможно даже оставить с ребенком няню или бабушку", - советует Ольга Купцова.



"Мы также рекомендуем выяснить при покупке полиса, установлены ли лимиты на оказание медицинских услуг. Поясним, что это такое. Страховщик может определять лимиты ответственности, в пределах которых будут оплачиваться расходы по определенному страховому случаю. Если такой лимит есть, то при наступлении страхового случая помощь может быть оказана не на всю сумму страхового покрытия, а только в определенных пределах. Некоторые страховщики по медицинской и экстренной помощи устанавливают лимиты только на стоматологическую помощь и оплату телефонных звонков. Мы советуем выбирать такие полисы, где ответственность страховщика по медицинским расходам установлена в пределах всей страховой суммы. Стоит также уточнить, будут ли оплачены затраты по возвращению ребенка домой, если с родителями произошел страховой случай во время отдыха и дети находятся без присмотра", - отмечает эксперт.

Где лучше оформить страховку

Крупные страховые компании надежнее: они сотрудничают с проверенными ассистансами - это сервисные организации, которые организуют услуги застрахованным и имеют договора с большой сетью медицинских организаций по всему миру.

"К сожалению, нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиентам на интернет-агрегаторах предлагают страхование выезжающих за рубеж от малоизвестных компаний по низкой цене. Прежде чем купить такой полис, важно понимать, что включено в страховое покрытие, от каких рисков предоставляют защиту? Настоятельно советуем перейти на сайт страховщика, чей полис хотите приобрести, и ознакомиться с перечнем услуг по страховке, чтобы быть уверенным, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций в поездке вы получите адекватную страховую защиту", - отмечает Ольга Купцова.

Также можно самостоятельно ознакомиться с ключевым информационном документом (КИД). В КИД изложена основная информация, которая важна для клиента, решившего оформить полис.

Что еще стоит предусмотреть

"Страховка путешественника - это конструктор, ее можно настроить под свои потребности, расширить перечень рисков и дополнительных опций. В первую очередь при поездке с детьми мы советуем выбирать большую страховую сумму. Стандартная сумма страхового покрытия для выезда за пределы РФ начинается от 30 тыс. евро, но страховая сумма 50 тыс. евро обеспечит более надежную защиту при поездке с детьми в случае серьезных событий, когда ребенку потребуется стационарное лечение. Ведь один день в зарубежной клинике будет стоить от 1,5 - 2 тысяч условных единиц", - отмечает Купцова.

Еще одна полезная опция - включить в страховой полис риск возникновения гражданской ответственности перед третьими лицами.

"Он пригодится, если непоседа-ребенок вдруг разобьет мячом стекло автомобиля или повредит мебель в отеле. При наличии полиса с включенной гражданской ответственностью родителям не придется разбираться, а то и судиться с пострадавшими, с отелем. Оплачивать ущерб будет страховщик", - советует эксперт.

Также можно застраховать "отмену поездки". Если ребенок попадет в круглосуточный стационар и будет находиться там не менее двух суток, страховщик возместит расходы по несостоявшейся поездке всем ее участникам.

Также можно рекомендовать включить риск "страхование от несчастных случаев". Непосредственно на оказание медицинской помощи он никак не влияет. Но после лечения родители смогут получить дополнительную денежную компенсацию, размер которой зависит от характера травмы.

Что делать в экстренной ситуации