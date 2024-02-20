В Мьянме рассказали об упрощении платежей для российских туристов

В Республике Союз Мьянма в скором времени введут платежную систему «Мир», что должно существенно упростить пребывание в стране для туристов из России. Об этом РИА Новости рассказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы, доктор наук Кан 3о.

«Разрешив использование карты «Мир», мы пытаемся упростить платежи и транзакции. Это окажет поддержку лицам из России, приезжающим в Мьянму, особенно туристам», — сообщил министр, который сослался на слова руководства центрального банка Мьянмы.

До этого сообщалось, что карты «Мир» заработают в Мьянме для туристов и инвесторов уже 20 февраля. Об этом Кан Зо заявлял еще в конце января на российско-мьянманском бизнес-форуме на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.