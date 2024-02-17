Россиянам раскрыли варианты экономии денег на авиаперелетах

Эксперты рекомендуют бронировать билеты как можно раньше, это позволить сэкономить практически 25% от стоимости билетов, купленных в последний момент. При этом отмечается, что самые дешевые билеты обычно раскупаются первыми.

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Также рекомендуется не летать в праздничные и в выходные дни, так как авиакомпании традиционно «задирают» цены в такие даты. В некоторых случаях выгоднее улететь раньше и провести лишние пару дней на курорте.

Как пишет "Мослента", рекомендуется пользоваться сайтами-агрегаторами для поиска билетов, но сам билет приобретать на сайте компании. Также стоит подписаться на рассылки авиаперевозчиков, чтобы первым узнавать об акциях.