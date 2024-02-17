Кому не могут отказать в отпуске за свой счёт? Есть несколько категорий работников
Юрист Рыбакова: в отпуске за свой счёт не могут отказать пенсионерам и инвалидам. Отпуск по желанию работника, но без сохранения зарплаты дают по уважительной причине. Свой запрос сотрудник должен согласовать с работодателем, который и решит, отпускать или нет. Однако есть случаи, в которых начальник просто не имеет права отказать. О них «Москве 24» рассказала почётный юрист Москвы Елена Рыбакова.
Кому не могут отказать в отпуске за свой счёт
По словам юриста, работодатель не имеет права отказать в отпуске за свой счёт следующим категориям россиян:
— участники Великой Отечественной войны — могут взять до 35 дней в году;
— работающие пенсионеры по возрасту — до 14 дней;
— работающие инвалиды — до 60 дней;
— родители и супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, которые погибли или умерли вследствие ранения, контузии, увечья, полученного при исполнении обязанностей военной службы или из-за заболеваний, связанных с прохождением службы, — до 14 дней;
— в случае рождения ребёнка, регистрации брака или смерти близких родственников — до 5 дней.
Что делать, если отказали в отпуске за свой счёт
Если вы относитесь к одной из вышеперечисленных категорий, но работодатель не предоставляет отпуск, можно обратиться в Государственную инспекцию труда или суд.
«Согласно судебной практике, если таким сотрудникам отказали в отпуске, но они все равно ушли в него самовольно и впоследствии были уволены, то суд их восстанавливает на работе», — объяснила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова.
Так происходит, потому что руководитель обязан дать неоплачиваемый отпуск и отсутствие трудящегося на работе не считается прогулом.
Ещё одна проблема, с которой сталкиваются работающие россияне, — сгорание дней неиспользованного отпуска. По крайней мере, так их называют некоторые работодатели, которые не хотят отпускать сотрудников на отдых. Законно ли это, «Секрету фирмы» рассказал ведущий юрист бухгалтерского сервиса «Кнопка» Александр Гапеенков.