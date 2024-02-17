Кому не могут отказать в отпуске за свой счёт? Есть несколько категорий

Юрист Рыбакова: в отпуске за свой счёт не могут отказать пенсионерам и инвалидам. Отпуск по желанию работника, но без сохранения зарплаты дают по уважительной причине. Свой запрос сотрудник должен согласовать с работодателем, который и решит, отпускать или нет. Однако есть случаи, в которых начальник просто не имеет права отказать. О них «Москве 24» рассказала почётный юрист Москвы Елена Рыбакова.

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Кому не могут отказать в отпуске за свой счёт

По словам юриста, работодатель не имеет права отказать в отпуске за свой счёт следующим категориям россиян:

— участники Великой Отечественной войны — могут взять до 35 дней в году;

— работающие пенсионеры по возрасту — до 14 дней;

— работающие инвалиды — до 60 дней;

— родители и супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, которые погибли или умерли вследствие ранения, контузии, увечья, полученного при исполнении обязанностей военной службы или из-за заболеваний, связанных с прохождением службы, — до 14 дней;

— в случае рождения ребёнка, регистрации брака или смерти близких родственников — до 5 дней.

Что делать, если отказали в отпуске за свой счёт

Если вы относитесь к одной из вышеперечисленных категорий, но работодатель не предоставляет отпуск, можно обратиться в Государственную инспекцию труда или суд.

«Согласно судебной практике, если таким сотрудникам отказали в отпуске, но они все равно ушли в него самовольно и впоследствии были уволены, то суд их восстанавливает на работе», — объяснила заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова.

Так происходит, потому что руководитель обязан дать неоплачиваемый отпуск и отсутствие трудящегося на работе не считается прогулом.